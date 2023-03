Este vestido viral de Zara es la nueva obsesión de TikTok (y se va a agotar en 3, 2…)

El precio de esta joyita es de 25,95 euros, pero la última vez que revisamos la web de Zara solo estaba disponible en las tallas M (de la que te avisan que quedan pocas unidades) y L. La S ya está agotada y por ahora no parece que vayan a reponer existencias. En otras palabras y siguiendo el lenguaje de TikTok: “Run, don’t walk for this dress”.