El mejor truco de moda visto en TikTok: cómo organizar tu armario y recordar tus looks desde las notas del móvil

Seguro que tú también la has pronunciado o pensado en más de una ocasión mientras observas con desánimo un armario a rebosar del que, sin embargo, no consigues sacar ninguna idea. Pero, ¿cómo es posible si ahí dentro está toda tu ropa? Fácil, amiga: el problema de esos días en los que no nos sentimos inspiradas para crear nuevas combinaciones con las prendas que ya tenemos suele recaer en la falta de memoria para recordar los looks que ya hemos llevado antes y con los que, por tanto, sabemos que estamos cómodas y guapas.