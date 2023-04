Este es el vestido más bonito que vas a ver en Zara

Sin embargo, hay piezas que, directamente, han nacido con este fin, ya que es verlas y no poder resistir la tentación de hacer ‘clic’ en el botón de comprar (y más ahora, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina). Algo parecido sucede con este vestido que acaba de llegar a la ‘web’ del gigante de Inditex. Es blanco –el tono estival por antonomasia–, de corte ‘mini’, con silueta ‘evasé’ y está rematado con unos calados y unos detalles románticos que hacen que no podamos evitar que vaya directo a nuestra ‘wish list’ primaveral. Su precio es de 49,95 € y, aunque no es de las opciones más baratas que encontramos en la etiqueta de Arteixo, su diseño compensa... y, además, con creces.