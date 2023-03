7 vestidos de Zara que te arreglarán en un instante tus looks de Semana Santa

Habrá quien no tenga apenas un par de días libres, a quien le toque trabajar incluso en los festivos y las más afortunadas tendrán hasta diez jornadas de vacaciones, de ahí que hayamos decidido seleccionar un diseño diferente para cada ocasión en función de tu caso. Solo tendrás que acompañarlo de una chaqueta de entretiempo que te garantice no pasar frío en cualquier momento y, ¡listo!, tu look estará completo.