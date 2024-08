Este top de Uniqlo se ha hecho viral porque puedes llevarlo sin sujetador tengas mucho o poco pecho

Son muchas las usuarias de Instagram y TikTok que ya han caído rendidas ante el invento, y no nos extraña. A simple vista parecen tops y camisetas básicos completamente normales, pero esconden un truco en su interior: una especie de top de lycra con copas y una cinta inferior que simula el efecto de un sujetador. De esta forma, no solo conseguimos que no se marque nada a través de la tela, sino que además obtenemos una buena sujeción gracias a la banda de la zona del busto.