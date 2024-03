Una dependienta de Intimissimi me ha contado su truco para encontrar la talla de sujetador perfecta (y ahora siempre acierto a la primera)

Por otra parte tenemos los sujetadores push up, esos que aumentan el volumen del pecho aportando una forma más redondeada. Suelen ser los preferidos de las chicas con poco pecho ya que potencian al máximo el escote, pero lo que quizás no sabes es que un sujetador push up no siempre es sinónimo de relleno: más allá de la típica almohadilla, el efecto volumen se logra gracias a la estructura del aro en forma de C. ¿Lo sabías?