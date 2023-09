¿Y si llevas toda tu vida usando una talla de sujetador equivocada?

¿Cuántas veces te has comprado un sujetador sin ni siquiera probártelo? Has visto un diseño que te parecía mono y, directamente, te lo has llevado a casa. Esto es un error y, sobre todo, si piensas ponértelo a diario. Pero es que, incluso aunque te lo pruebes, es probable que te confundas con la talla, ya que, la mayoría solemos utilizar una que no es la que nos corresponde, ya que tenemos que tener en cuenta, por un lado, que el soporte sea el adecuado pero, a la vez, que no comprima demasiado.