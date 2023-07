El sujetador sin tirantes para llevar escotes en la espalda que arrasa en Amazon

Varias son las reseñas que las usuarias de Amazon han dejado tras probar esta prenda: “Este tipo de sujetadores vienen siendo muy socorridos ante vestidos con espaldas imposibles, cuando quieres lucirla sin que se note que llevas algo para sujetar tus pechos y ocultar la forma de tus pezones. He probado ya varios y me decanto por estos por encima de otros que he tenido, aunque no son perfectos ni lo más cómodo del mundo”.