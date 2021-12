Con el vestido de Mango de Mery Turiel te convertirás en la reina 'menos es más' de las fiestas

La 'influencer' madrileña ha encontrado el vestido negro de Mango por excelencia que reinará la Navidad con su sencilla elegancia.

Cecilia Franco

Nos encontramos en el ecuador del Adviento. Por lo que podemos decir que la Navidad está más cerca que nunca. Estamos ya todas ultimando preparativos y, sin embargo, puede que el tema de los looks se nos esté atragantando un poco. Hay tan gran variedad en el mercado que esta tarea se nos complica, y mucho. O no encontramos nada que nos agrade o todo nos fascina. Pero, si te encuentras en el primer supuesto, Mery Turiel ha encontrado la solución con el 'vestidazo' de Mango que confirma el 'menos es más' y te convertirá en la reina de las fiestas.

Seguro que has escuchado en más de una ocasión del poder de los vestidos básicos o lo has podido comprobar por ti misma. Ahora bien, estas opciones te pueden saber a poco sobre todo cuando se trata de cenas, eventos u ocasiones especiales como pueden ser las reuniones familiares en Navidad. Siempre solemos ir a los 'vestidazos' de lentejuelas que son un sueño o llamativas combinaciones. Sin embargo, 'influencers' como Mery Turiel están haciendo que nos olvidemos un poco de esto con sus lecciones de estilo.

Y es que la 'influencer' madrileña no ha dejado de darnos cientos de ideas relacionadas con esos looks básicos infalibles. Cuando pensábamos que habíamos encontrado en Bershka el diseño que cumplía todos los requisitos para convertirse en el candidato estrella de la Navidad, ahora descubre un 'vestidazo' en Mango que confirma algo. Definitivamente si no sabes qué ponerte, opta por un sencillo vestido negro.

El diseño que nos ha conquistado pertenece a la firma Mango (49,99 €) y nos encanta porque se trata de un diseño midi de punto, manga larga, ceñido, cuello alto y abertura en la espalda. Con él podemos comprobar que un vestido negro, sencillo, con aberturas puede convertirse en un completo ganador o, más bien, el diseño acierto que nunca jamás abandona la elegancia de la sencillez.

Los vestidos 'total black' son la opción perfecta porque, además, podrás combinar complementos de color y jugar con esa elegancia en base al calzado. Eleva tu look con unos 'stilettos' y, si no, unas botas altas estarán genial para ese look formal pero cómodo que andas buscando.