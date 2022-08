Sofía Vergara nos da una lección de cómo llevar pantalones 'culotte' y una blusa blanca

Una vez más, la actriz ha logrado dejarnos boquiabiertos con un look sencillo que podemos recrear con prendas de nuestro armario.

Sin ninguna duda, Sofía Vergara es sinónimo de estilo, personalidad y poderío. No importa a dónde vaya ni qué look lleve puesto, la actriz siempre logra ser el centro de todas las miradas y captar la atención de todo aquel que se encuentre a su alrededor. E incluso aunque repita vestido (sí, lo ha hecho en más de una ocasión), consigue hacer que parezca que es la primera vez que lo lleva, siempre radiante e impecable.

El pasado 16 de agosto fue captada por los 'paparazzis' de Los Ángeles en su llegada al plató de America's Got Talent, programa del que forma parte desde el año 2020. Y como ya es habitual, las imágenes muestran look sencillo, pero ideal, que merece ser apreciado.

Con los 50 recién cumplidos, Sofía Vergara ha demostrado una vez más que la edad no es más que un número para ella, además de su estilo tan personal. Para su cita en Los Ángeles ha elegido un look muy veraniego formado por unos pantalones estilo 'culotte' de lino y una blusa blanca básica. De talle alto y en color teja, los pantalones resaltan y favorecen su figura y la camisa con escote de barco, deja al descubierto sus hombros.

En cuanto a los accesorios, la modelo ha elegido unos zapatos muy atrevidos, de tacón de aguja que combina los colores marrón y rojo. El broche final se lo ha puesto con el clásico bolso 'shopper' de Christian Dior en color crudo. Junto con unas gafas de sol 'carey' y un labial rojo con el que destaca su sonrisa, Sofia Vergara ha mostrado una vez más su mejor cara ante las cámaras.

Para la emisión del programa 'American's Got Talent', que cuenta con un jurado del que Sofia Vergara forma parte junto con Howie Mandel, Heide Klum y Simon Cowell, la colombiana ha elegido un 'total look' en color amarillo, combinado con blanco, que no le puede sentar mejor. Está formado por un top de palabra de honor y unos pantalones anchos. Fiel a su pintalabios (del mismo color que sus uñas) y con accesorios en plateado, la actriz ha pasado por la alfombra roja dejándonos de nuevo un posado increíble.

Su talento y su gran trayectoria profesional, sumado a su pasión por la moda y sus rompedores looks con los que marca tendencia allá dónde vaya, Sofía Vergara ha logrado convertirse en una de las artistas latinas más queridas de Hollywood.