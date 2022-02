Sofía Vergara recuerda cuando le diagnosticaron cáncer: "Soy una superviviente"

La actriz colombiana fue operada de tiroides a los 28 años

Noelia Murillo

Sofía Vergara es una de las actrices más carismáticas de la pequeña pantalla y lo ha demostrado desde que la serie que la popularizó, 'Modern Family', emitió su primer capítulo. Desde entonces, la actriz y colombiana se ha sometido a diferentes luchas en cuestiones de sexo y origen. Porque sí, Sofía también ha sufrido el acoso por parte de entrevistadores y periodistas que han decidido cuestionar su talento por su aspecto , dando prioridad a su belleza en lugar de a su trabajo.

Son muchos los frentes en los que ha luchado para demostrar que ya va siendo hora de utilizar la misma vara de medir tanto para hombres como para mujeres y que no tiene ninguna necesidad de ser señada por ser racializada. Sin embargo, no hay mayor lucha que la de una enfermedad tan grave como lo es el cáncer y sobre eso mismo ha reflexionado en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Conviene recordar que fue en agosto del pasado año cuando la actriz reveló que había padecido un cáncer de tiroides. Lo hizo durante un maratón televisivo en el programa 'Saturday Night Live', donde protagonizó el espacio 'Up To Cancer' con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, así como para su investigación. Rodeada de compañeras como Reese Witherspoon o Jennifer Garner, la actriz reveló que ella misma sufrió la enfermedad cuando tenía tan solo 28 años.

Sin embargo ha sido ahora, con motivo del Día mundial contra el Cáncer, cuando la actriz ha reflexionado acerca de lo que supuso para ella ser diagnosticada. "A los 28 años, 'cáncer' no era una palabra que esperaba escuchar. Se trataba de una revisión rutinaria, pero los médicos me encontraron un bulto en la garganta, y esa palabra pasó a formar parte de mi historia", comenta la actriz al comienzo del texto.

Asimismo, narra cómo fue el proceso que continuó después a ello y el momento en que descubrió que había podido sobrevivir a la enfermedad. "Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, finalmente, en cirugía. Hoy puedo decir que soy una superviviente del cáncer", añade, junto a una imagen en la que aparece sosteniendo una cámara de cine y en la que puede verse una pequeña cicatriz a la altura de la garganta, resultado de dicha intervención.

Sofía Vergara también ha hablado acerca del momento en que retomó su trabajo y cómo se siente cada vez que recuerda aquella etapa. "Ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y cada día desde entonces. Tengo la suerte y el agradecimiento de poder compartir mi historia y decir: ¡La prevención temprana es muy importante! Programa un chequeo anual para este año si aún no lo has hecho", recomienda.