¿Aún no tienes gafas de sol para este verano? Estos son los modelos más exitosos

En esta época del año, las gafas de sol se convierten en el imprescindible que no puede faltar vayas donde vayas.

Tamara Conde

Ya no solo que sirven para proteger nuestros ojos de la exposición solar, sino que son el complemento por excelencia que nos acompaña allá dónde vayamos (y más aún en verano). Las gafas de sol son el imprescindible sin el que muchas de nosotras no podemos salir de casa. Para cualquier momento y con cualquier look, este accesorio completa y complementa todos nuestros estilismos.

Es por eso que, es importante hacerse con el modelo que más nos guste, que más nos favorezca teniendo en cuenta nuestro estilo y la forma de nuestra cara. Aunque hay algunas que lo tienen bastante claro, hay otras que se decantan por múltiples modelos y es que, como pasa con todos los productos de moda, las tendencias van variando e innovando año tras año y son muchos los diseños entre los que podemos elegir.

El estilo retro, entre otros, parece que se ha convertido en uno de los más exitosos de la temporada, y ya no solo en prendas como tops o pantalones, sino también en accesorios y, concretamente en gafas de sol. Esta es la razón por la cuál este verano podemos ver más que nunca gafas de sol de pasta, con formas rectangulares y de colores muy llamativos, como la colección que lanzó Laura Escanes con Multiópticas.

Otra tendencia que hemos podido ver durante esta temporada, sobre todo en el 'street style' y en las pasarelas más prestigiosas, es la de las gafas sin montura. De muchas y diferentes formas y con los cristales tintados en distintos colores, estas gafas se han convertido en unas de las más deseadas del mercado.

Aunque siempre hay hueco para los diseños más clásicos y hay quiénes prefieren no innovar y asegurarse con el modelo que siempre han usado. Es el caso de las gafas estilo aviador o de forma redonda u ovalada. Son un modelo de gafas que se llevan desde muchas temporadas atrás y que nunca pasan de moda.

Pero si, por el contrario, te apetece innovar o aún no te has decidido por el modelo que mejor se adapta a tu estilo, te dejamos una selección de los diseños más exitosos, para que te hagas con tus favoritas.