Las gafas de sol son el accesorio estrella del verano y Rita Ora tiene las más vanguardistas y ligeras

Así es el complemento ideal de la cantante e icono de moda, que nos explica cómo las usa para crear sus extravagantes looks.

Myriam Serrano

Elegante y sofisticada, pero siempre transgresora, Rita Ora, la artista londinense de origen kosovar y autora de ‘Anywere’ o ‘Let you love me’ entre otros éxitos discográficos, comparte sus looks glamurosos y coloristas con sus más de 20 millones de seguidores en redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Rita muestra la nueva colección Sun 2022 de la marca austriaca de gafas premium Silhouette, de la que es embajadora. Rita explica a Woman.es algunas claves de su pasión por la moda:

¿Cómo consigues que tus gafas formen parte de tu look?

Es un complemento que puede marcar absolutamente un outfit. Si tengo poco tiempo para arreglarme, unas buenas gafas de sol me transforman. Y con un poco de gloss en los labios, son una combinación brillante. Me gustan las gafas que son algo diferentes, que hacen que la gente las mire dos veces, ya sea con monturas de gran tamaño o con detalles de diseño originales. Por eso me encanta la nueva edición limitada 'Futura Dot' de Silhouette, atrevida, fresca, de estilo retro y que han llevado leyendas de la música en los años 70.

¿Qué importancia das a la ligereza?

Me gusta la energía positiva y para mí forma parte de ella, es una forma de ver el mundo, de no dejarse agobiar por las expectativas de los demás. Creo que ver las cosas con un estado de ánimo ligero significa encontrar la clave de lo que te hace feliz. La ligereza me da confianza para probar cosas nuevas, experimentar y realizar mis sueños.

Está claro que te apasiona la moda, ¿cómo ves su evolución y futuro?

Siento que está evolucionando cada día. Nunca ha sido tan abierta e inclusiva, y creo que sólo estamos en la cúspide de lo que la moda digital significará para todos nosotros. ¡Es tan creativa! Siempre ha sido como el arte, pero ahora aún más.