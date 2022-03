El labial rojo más bonito de los Oscar lo ha llevado Nicole Kidman y nosotras sabemos dónde puedes comprarlo

La actriz australiana siempre nos deja grandes 'looks' en la alfombra roja de los premios de la Academia de Hollywood. No podemos copiarle el maravilloso vestido firmado por Giorgio Armani, pero sí el precioso labial rojo. Nosotras te decimos dónde puedes comprarlo.

UXÍA B. URGOITI

Las 'fashionistas' llevan toda la mañana comentando la alfombra roja de los Premios Oscar 2022 que ha tenido lugar esta madrugada en Hollywood. La verdad que ha sido un verdadero desfile de Alta Costura con el Chanel de Penélope Cruz, el maravilloso Gucci de Jessica Chastain o el increíble Armani de Nicole Kidman. Sin embargo, para nosotras, como buenas 'beauty lovers' que somos nos hemos fijado en los peinados y maquillajes que han lucido las artistas y lo que más nos ha gustado ha sido el labial rojo de la actriz australiana. Puede que suene un poco raro, pero encontrar el pintalabios perfecto en este tono no es una misión sencilla, y creemos que gracias a la ex mujer de Tom Cruise por fin hemos dado con él.

Y es que en maquillaje es tan importante quién lo firma como la etiqueta del vestido, y en el caso de Nicole Kidman la autora de su espectacular 'beauty' en la gala de los Oscar ha sido la maquilladora Kyra Pachenlo, que además, la conoce perfectamente porque también se encargó de sus 'looks' durante el rodaje de la película 'Being The Ricardos', cinta por la que estaba nominado Javier Bardem.

El secreto de la 'make up artist' que le ha dado el 'look' perfecto a la australiana es que ha usado los productos de Pat McGrath, que están súper de moda gracias a la colección que acaba de lanzar dedicada a 'Los Bridgerton'.

Y en el 'make up' de Nicole los protagonistas indiscutibles han sido sus labios, que iban maquillados en el rojo perfecto, el tono 'Elson' del mítico labial 'MatteTrance' que lo aplicó Kyra tras delinear los labios con el lápiz 'PermaGel Ultra Lip Pencil' en tono 'Blood Lust'.

A todas nos encanta el color rojo en los labios, sabemos que nos empodera, es un tono especial y Nicole Kidman ha triunfado gracias a él en la noche de los Oscar, pero hay que saber aplicarlo de forma correcta.

Lo primero que tienes que saber es que el rojo favorece a todo el mundo, solo tienes que dar con la tonalidad de rojo que mejor se adapte a tu tono de piel. A grandes rasgos, podemos decir que a las pieles claras le favorecen los rojos que tienen una base naranja, que tiran a coral o a rojo intenso y a las más oscuras les van los rojos intensos con base violeta o cereza. Por ejemplo, los burdeos o carmesí son los mejores aliados para potenciar su tono de piel.

Y un truco que usan todos los maquilladores cuando van a aplicar un labial rojo perfilarlo siempre, con un lápiz perfilador del mismo color que el labial elegido, perfila los labios desde el centro hacia los extremos y rellenando el labio al mismo tiempo. Este paso hace que la barra se asiente mejor, no salga del labio y aguante mucho más.