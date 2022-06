Shakira descubre los tenis que revolucionarán el mercado

La cantante pisa fuerte con las zapatillas de plataforma extragrande que rompen todos los esquemas.

Irene Díaz

Toda colección de zapatillas requiere de un análisis exhaustivo de tendencias. Todos y cada uno de los diseños que salen al mercado, tienen en vilo a medio mundo. Sobre todo, si hablamos de los tenis, más atrevidos y complicados de llevar, que ha lucido Shakira.

El mundo 'street style' nunca deja de sorprenderte. Por mucho que pasen las temporadas, siempre encuentras entre los expertos en moda alguna propuesta adorada eternamente. Y es que entre todas esas ideas que fichas en esa moda de calle, no puedes evitar poner en valor al calzado entendido como 'sneakers'.

El 'street style' y todas las expertas en moda han dado una verdadera lección magistral a la hora de combinar todo tipo de zapatillas. Hasta el punto de no encontrar un calzado mejor para cualquier propuesta diaria. De hecho, esto ha provocado que no puedas vivir sin un buen par de zapatillas. La comodidad que aportan, así como su 'estilazo', hace que se conviertan en las grandes protagonistas de looks como el de Shakira.

La cantante ahora que está en el punto de mira por su sonada ruptura con Gerard Piqué, ha logrado que toda nuestra atención vaya dirigida a una de sus últimas propuestas en calzado. Porque, evidentemente, estás ante un diseño de estreno que no tardarás en ver configurado en todos sus diseños.

Se trata del modelo Run Star Motion Paltform de la firma Converse. Un diseño con un carácter atrevido, de suela extra gruesa, que no tardará en colarse en los armarios de las más apasionadas del mundo Converse.

Ella ha lucido un diseño que destaca además de por la altura de su suela, por su tono malva en contraste con el 'black & white' que ayuda a realzar este diseño a la opción máxima tendencia. Este diseño se inspira en la versión bota clásica de Converse pero, esta vez, con una suela que rompe todo tipo de esquemas.

La cantante ha combinado estas zapatillas con un look muy veraniego y cómodo, y trata de relajar así la dureza que a simple vista pueden transmitir estas zapatillas. Un short 'denim' y una camiseta básica en tono lila a juego con los tenis.

Shakira, de esta forma, pisa fuerte con una tendencia un tanto complicada y atrevida que, estamos convencidas, encontrará su hueco entre expertas. No será la primera ni la última vez que veremos en celebrities estas zapatillas y se convertirán en un auténtico objeto de deseo.