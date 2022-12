4 zapatillas que van a arrasar en 2023

Si hay una marca de zapatillas que está arrasando más que nunca, esa es New Balance. Solo hace falta abrir cualquier red social para comprobar que son el calzado del momento y que todas las expertas en moda ya tienen las suyas. Y, ¿qué mejor momento que la Navidad para añadir unas 'sneakers' como estas a tu lista de deseos? Eso sí, no te resultará sencillo elegir el modelo, pues cada uno tiene algo que nos encanta. Los más exitosos son el modelo 550 y el novedoso CT302, con plataforma ideal para estilizar todos tus looks.