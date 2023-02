El nuevo vídeo de Shakira: una diosa 'despechá' con el peinado 'Kill Bill' que querrás

Lo que se ha hecho viral de las imágenes es que estas vienen acompañadas por la canción 'I might kill my ex' ('Puede que mate a mi ex') de SZA, uno de los temas de la banda sonora de 'Kill Bill', la guerrera película de Quentin Tarantino donde aparecen mujeres fuertes y pateadoras, y batallas campales junto a la cocina y entre vajillas que se rompen. En su Instagram, Shakira mezcla sonrisas y miradas intimidantes y tarantonianas mientras tararea las estrofas, que dicen los siguiente: