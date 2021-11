Sara Baceiredo encuentra el jersey más original perfecto para afrontar un duro día de trabajo en la oficina

Este invierno soñarás con los jerséis de colores como el que nos ha descubierto Sara Baceiredo. ¡Llena tu vida de alegría y originalidad!

Cada día nos sorprende más. Sara Baceiredo detecta a la perfección todo aquello que nos inquieta del mundo 'fashion'. La bajada de temperaturas ha provocado que deseemos renovar nuestro fondo de armario de jerséis y Sara Baceiredo ha encontrado el diseño más llamativo con el que afrontar un duro día de trabajo.

Es cierto que nuestras tiendas 'low cost' no dejan de repetir que clásicos como los estampados marineros vuelven este invierno, sin embargo, todo lo que buscamos esta temporada en los jerséis más calentitos es originalidad y mucha alegría.

Entró en acción el jersey azul con pompones que nos descubrió Rocío Osorno y confirmamos que necesitábamos renovar nuestro armario, dejar a un lado los diseños más sobrios y dar mucha alegría. Y aunque anteriormente ya nos habíamos percatado que los jerséis que causan sensación son los estampados florales, es ahora cuando de la mano de Sara Baceiredo deseamos dar la bienvenida a un nuevo diseño.

La 'influencer' se ha tomado muy en serio el encontrar un combo perfecto para sobrevivir al frío invierno madrileño y no ha tardado en descubrirnos un jersey realmente especial y diferente. La reina del color nos ha sorprendido en uno de sus últimos post de Instagram con un diseño perfecto para afrontar una dura jornada laboral. ¿Por qué? Porque es positividad en estado puro.

"Domingos de trabajo pero del bueno". Más bien, se trata de un look perfecto por dos razones, opta por combinar los mocasines de H&M con unos calcetines en tono gris y porque el jersey no puede ser más espectacular. ¿Quién dijo que un look de jeans y jersey es aburrido para ir a la oficina?

El jersey en cuestión pertenece a la firma Caro Luna (88, 20 €). Y se trata de un diseño de lana con estampado en rosa y verde vivo, perfecto para esos días fríos que tienes que enfrentarte a una larga y fría jornada de trabajo. Si todavía no has encontrado el tuyo, es el momento de ponerte manos a la obra a buscar los jerséis más especiales de la temporada. ¿Preparada para un frío invierno lleno de color y originalidad? Descubre la colección de jerséis estampados que alegrarán tus días todoterreno.