Desafía las bajas temperaturas con el abrigo tipo osito que nos propone Sara Baceiredo. Disfruta de la temporada con los diseños más calentitos, elegantes y estilosos.

Cecilia Franco

Este frío nos ha pillado desprevenidas. Las temperaturas se han desplomado y, prevemos, que nos tendremos que ir olvidando un poco de los looks de entretiempo. Tanto es así que el 'street style' no ha tardado en hacer ese cambio de armario definitivo y las chicas que adoran las blazers en tendencia, ahora solo soñarán con los abrigos más gorditos de la temporada. Y cuando decimos gorditos, nos referimos a opciones tipo osito tan tiernas como la que nos propone Sara Baceiredo.

Amantes del frío, ha llegado el momento. Parecía que se estaba haciendo de rogar, pero en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos con unas calles gélidas, más bien, propias del invierno. Sin embargo, nuestras 'influencers' favoritas que son muy previsoras, no han tardado en sacar sus prendas de abrigo, como ya ha hecho Sara Baceiredo.

La 'influencer' y emprendedora ha pasado de sus conjuntos tropicales más divertidos y frescos, a las prendas de abrigo más gustosas. Pero, entre estos, la transición ha sido radical. Y es que este frío ha venido sin avisar y nos nos ha dado tiempo a reaccionar.

Ella que ya nos adelantó el retorno de los pantalones efecto cuero, ahora para esta bajada de temperaturas tiene claro que los abrigos más dulces y gustositos serán todo lo que querremos abrazar, literalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los abrigos 'teddy' o tipo osito. Esos que a simple vista transmiten una ternura y calidez indiscutible.

Pues bien, Sara nos demuestra que existe un abrigo que además de dar un toque sofisticado y elegante a los looks diarios, no puede ser más calentito. No hay más que verlo para sentirnos como en casa.

El diseño en cuestión pertenece a la firma UGG (229, 95 €). Un abrigo largo en tono blanco roto, cuello solapa, doble botonadura y tejido tipo borreguito. Una opción versátil perfecta para no pasar frío y dar ese toque elegante a tus looks otoño-invierno. Te aseguramos que este tipo de abrigos serán el acierto definitivo contra las bajas temperaturas. ¿Y tú? ¿Ya tienes preparadas tus prendas de abrigo más bonitas? Preparados, listos... ¡Ya! Desafía al frío con ternura y 'estilazo'.