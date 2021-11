Este otoño completa tus looks con unos mocasines de plataforma como los que ha llevado Sara Baceiredo y disfruta de su elegancia y comodidad. ¡Todo un 'must'!

Cecilia Franco

Todas sabemos que si hay un calzado que se pueda considerar como un clásico de la temporada de otoño, ese es el mocasín. Y aunque las tendencias van y vuelven, es cierto que los mocasines son ese calzado eterno capaz de adaptarse a todos los looks diarios, sin excepción. Así lo ha demostrado Sara Baceiredo, la 'influencer' que hace unos días nos animó con el 'tie dye', al descubrirnos los mocasines de H&M que ha agotado en tiempo récord.

Con las prendas de temporada todo puede pasar. Pero lo que no podemos negar es que hay cosas que no cambian. Básicos de armario que nos acompañan desde la infancia y que se van adaptando a nuevos tiempos. Y, si no, que se lo digan a Sara Baceiredo. La joven 'influencer' que nos ha animado con looks coloridos y atrevidos, nos ha demostrado que la tendencia retro vuelve con los pantalones que encontró en Pull & Bear y, por si fuera poco, no deja de provocarnos necesidades con todo lo que se proponga.

Pero también estarás con nosotras que, las tendencias vintage están a la orden del día y no hay nada que más nos guste que los clásicos de toda la vida. Esos que generación tras generación se reinventan para darnos el toque estrella a cada una de las propuestas otoñales.

Hablamos de los mocasines. El calzado por excelencia, como hemos podido comprobar en nuestras tiendas 'low cost', ha ido proponiendo con el paso del tiempo nuevas ideas perfectas para adaptar a nuestros looks de 'street style' o incluso de oficina para regalarnos 'lookazos' completos. ¡Combinan con todo!

Los mocasines y ese espíritu elegante, sofisticado y cómodo ahora vuelve con una versión más 'fashion' para salvarnos de ese "invierno a la sombra y verano al sol" gracias a ese diseño de plataforma lleno de versatilidad. Una nueva alternativa perfecta si lo que buscas es comodidad y elegancia, con ese plus estilístico y favorecedor de 'it girl'.

-Este conjunto tropical que nos ha descubierto Sara Baceiredo nos va a alegrar el entretiempo.

-¡Alerta 'fashionistas'! Sara Baceiredo confirma el retorno de los pantalones efecto cuero.

Algo así como los mocasines que ha llevado Sara Baceiredo. Un diseño de H&M en negro, detalle de la cadena dorada decorativa y suela 'track' de plataforma. ¿La mala noticia? Se ha agotado. Pero, no hay que ponerse tristes, porque nosotras siempre buscamos alternativas y estas que hemos encontrado en nuestras tiendas 'low cost' te encantarán. Descubre los diseños con mega plataforma que arrasan en el 'street style'.