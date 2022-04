Rocío Osorno ha encontrado en Zara el mono ideal para una Comunión

Si buscas invertir en un diseño de invitada, este mono de Zara será todo un acierto.

Cecilia Franco

Pueden surgir muchas dudas a cerca de las tendencias que poco a poco se van conformando a nuestro alrededor, sobre todo cuando se trata de crear un outfit de invitada. Pero lo cierto es que es mucho más sencillo de lo que parece, tan solo es cuestión de sumergirse en el 'feed' de Instagram de Rocío Osorno para encontrar el mono floral de Zara que resolverá todas tus dudas.

En muy poco tiempo puede que tengas que asistir como invitada a una comunión o bautizo, pero todavía no has encontrado nada que te encaje. O encuentras propuestas demasiado formales o informales, que no terminan de convencerte. Pero lo que está claro y han demostrado nuestras 'influencers' favoritas a través de Instagram, es que no es tan rebuscado como piensas y que tan solo debes colarte en nuestras tiendas 'low cost' favoritas para encontrar respuestas.

De hecho, es que si ya caímos rendidas hace poco al mono de Zara más versátil que nos descubrió Amelia Bono, prepárate porque, en esta ocasión, Rocío Osorno nos hace un nuevo descubrimiento en la firma favorita de las que más saben de moda.

Y es que hará que te olvides del conjunto de lunares que conquistó Instagram e incluso de cualquier tendencia que tuvieras fichada. Porque todo lo que vas a necesitar para convertirte en la invitada estrella es el clásico estampado primaveral de las flores. Y sí, sabemos que también buscas comodidad, por eso mismo Rocío Osorno nos descubre la prenda que acapara todas estas características.

"Mono monísimo". Efectivamente, es un mono estampado floral de pernera ancha que puedes encontrar en Zara y, estamos de acuerdo, es una verdadera monada. Un diseño fluido, multicolor, de escote asimétrico y lazo en el hombro, que amarás con todas tus fuerzas y desearás estrenar en ese día tan especial.

Una propuesta que no hemos podido evitar fichar por su versatilidad y por tratarse de una opción que seguirás llevando todo el verano y muchas otras temporadas más. La opción ideal si estás pensando en invertir en una prenda estampada que perdure en el tiempo. Así que no le des más vueltas y descubre en las novedades de Zara las propuestas 'low cost' más sofisticadas.