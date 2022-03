Rocío Osorno tiene el conjunto versionado de Mango que está triunfando por su estampado

El estampado de rayas de Mango que está triunfando, ahora lo encontrarás en este dos piezas que nos descubre Rocío Osorno.

Cecilia Franco

Los conjuntos están cobrando mucha fuerza esta nueva temporada. Desde los looks de invitada a los de 'street style', los 'total looks' están convirtiéndose en la elección más acertada de las que más saben de moda. Y completamente acertado ha estado este nuevo descubrimiento de Mango, que Rocío Osorno combina con prendas y complementos en naranja.

Aunque bien es cierto que estamos completamente enamoradas de las nuevas tendencias y de las propuestas de nuestras tiendas 'low cost', no dejan de sorprendernos con inesperados 'flechazos'. El estampado de rayas vuelve a los 'total looks' con una versión que Mango ha sabido transmitir muy bien, y que estamos convencidas lo vamos a ver en repetidas ocasiones. ¿Por qué estamos tan seguras? Porque es un estampado diferente que ya nos suena ver visto antes. De hecho, es que si estas constantemente revisando el 'feed' de Instagram, este estampado te recordará más bien a un vestido.

Y es que, efectivamente, María Fernández-Rubíes se adelantó a la tendencia que triunfa siempre en verano y nos descubrió así un diseño a rayas de Mango. ¿Lo recuerdas? Pues de ese mismo estampado, Mango ha creado la versión 'total look' de chaqueta y falda mini, como ya hemos podido ver en el último post de Rocío Osorno.

La 'influencer' ha optado por este dos piezas, ideal para llevar como 'total look' o para combinar con otras prendas. Pero, además, ha querido dar su toque más personal e incluir, aún más si cabe, otras tendencias del momento que no podrán faltar esta nueva temporada. Hablamos de las prendas y complementos de la paleta de color naranja. Este color vitamina se encargará de recargar nuestras pilas y de incluir en nuestros looks uno de los colores tendencia que protagonizarán la temporada primavera-verano.

"Creo que voy a entrar en bucle con el naranja, pero es que me encanta". Rocío ha optado por un top en tono naranja y un bolsito mini a juego, de Mango. De esta forma, rompe con la monotonía del 'total look' y aporta esa vitalidad que un look 'black & white' necesita. ¿Preparada para triunfar con las propuestas de Mango? Seas de vestido o dos piezas, Mango se adapta a tus gustos y ofrece el estampado de moda en todas sus versiones.