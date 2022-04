Amelia Bono descubre en Zara el mono para invitadas por menos de 30 euros

¿Tienes un evento? Este mono de Zara se convertirá en tu nuevo objetivo porque incluye todas las tendencias del momento.

Cecilia Franco

El Instagram de Amelia Bono se ha convertido en todo una fuente de inspiración. De hecho, todo lo que muestra a través de sus redes, se convierte en lo más deseado del momento. Antes de dar comienzo la temporada de primavera, Amelia Bono anticipaba algunas tendencias que íbamos a encontrar en nuestras tiendas 'low cost' y, como era previsible, las prendas más buscadas. Pero más allá de todo esto, Amelia Bono también ha querido aportar su granito de arena entre las invitadas de temporada y ha encontrado en Zara el mono con todas las tendencias del momento que estrenaremos en un evento y podremos seguir llevando todo el verano.

La temporada de BBC ya está en marcha. Y aunque llevamos meses buscando un look adecuado para ese acontecimiento, todavía no hemos encontrado todo aquello que andamos buscando. A través de Instagram, son muchas las 'influencers' que nos han intentado ayudar con esta tarea, sin éxito. O bien, no cuadraba el estilo o, directamente, han agotado existencias.

Pues bien, estamos de suerte. Porque Amelia Bono además de adelantarnos hace poco el retorno de las botas cowboy blancas, ahora se propone ir a la sección de invitadas para descubrirnos el mono que encajará en nuestras propuestas.

Necesitábamos invertir en un prenda para estrenar en ese evento, pero que pudiéramos seguir llevando más adelante. Es decir, algo sencillo con un toque de tendencias y una versatilidad que nos acompañe en todo tipo de acontecimientos. ¿Qué queremos decir? Que no buscamos una idea sofisticada que termine olvidada en el armario, más bien un look que pueda ser adaptado a través de complementos.

La hija de Bono, a través de sus historias de Instagram, ha aprovechado en sus vacaciones de Semana Santa en familia para mostrarnos una de sus últimas adquisiciones para un evento y nos ha dado una gran alegría con esta propuesta del gigante 'low cost'.

"Probando", comentaba en el post junto al mono estampado en tono rojo de pantalón largo, corte acampanado y tirantes, que revolucionará la temporada. Un diseño de Zara con detalles 'cut out' y estampado jacquard que solucionará el próximo evento. Con unos 'taconazos' obtendrás la versión más arreglada, pero con unas sandalias encontrarás en este diseño el look perfecto para una tarde de verano.