María Pombo sabe que el kaftán es el nuevo pareo para ir a la playa

Este verano tus looks playeros van a pedir a gritos un kaftán como el que propone María Pombo.

Cecilia Franco

Andamos todas contando los días para la llegada de verano. Sin embargo, gracias a Instagram esta dulce espera está convirtiéndose en un camino repleto de aprendizajes, de ideas y sobre todo de mucha inspiración. Nuestras 'influencers' favoritas no han podido esperar más para estrenar prendas de la colección de verano. Y, con todo esto, obtenemos la simple certeza de que necesitamos días de playa como los de María Pombo y aprovechar la ocasión para estrenar un kaftán de ensueño.

Cuando nos enfocamos en el 'mood' verano, tan solo nos viene a la mente playa, piscina y muchos 'planazos' con amigos. Sin embargo, en todos y cada uno de ellos coincidimos en la esencia que queremos dar a nuestros outfits de temporada. Y es que si pensamos en un día de playa, automáticamente soñamos con toda la colección de bikinis y bañadores, pero también con todo tipo de complementos aptos para este tipo de propuestas.

Porque no hay verano sin un buen capazo y un bonito pareo que combine con tu bikini. Sin embargo, este verano todo cambia y el nuevo pareo, según ha adelantado María Pombo, será el kaftán. De hecho, es que no hace falta analizar demasiado para lograr entender la revolución que esta prenda va a provocar en nuestras playas. Tan solo hay que observar el diseño que propone María Pombo en uno de sus últimos post para convencernos.

La 'influencer' que ya ha estrenado el bikini que sienta como un guante, tiene muy claro que este verano buscaremos combinar nuestra colección de baño con un kaftán realmente espectacular.

El diseño en cuestión que nos descubre María pertenece a la firma Charo Ruiz Ibiza. Una propuesta de estilo ibicenco, con detalles calados en un tejido fluido, que hará que tus bikinis y bañadores sean elevados a la máxima elegancia playera. Concretamente, este diseño de mangas acampanadas está disponible en blanco y negro y, estamos convencidas, va a protagonizar los mejores looks de temporada de todas las expertas en moda.

En el kaftán encontrarás la clave de éxito para crear un look de playa elegante. Porque sí, con las prendas adecuadas triunfarás. ¡Estamos ante el 'must have' de la temporada!