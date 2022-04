Estos son los bolsos capazo de Mango que amarán las editoras de moda

Los clásicos siempre vuelven. No hay verano sin un bonito capazo y Mango adelanta con su nueva colección los diseños que vas a querer estrenar ya.

Cecilia Franco

Los complementos lo son todo en un look. Sobre todo cuando hablamos de todos aquellos complementos que pertenecen más bien a la temporada primavera-verano. Simplemente con su exposición en nuestras tiendas 'low cost' son capaces de dar por iniciada una temporada, y es que estarás con nosotras que no hay primavera-verano sin un bonito capazo. O al menos esa es la clara definición al ver las últimas propuestas que nos lanza Mango.

Ya hemos hablado más de una vez la capacidad que tienen, sobre todo, los bolsos para reconvertir un look. A través de Instagram, nuestras 'influencers' se han animado hasta con los diseños más deslumbrantes o los de crochet, pero lo cierto es que estos cobran un mayor protagonismo en la temporada primavera-verano. Por sus colores o diseños, los bolsos alcanzan su máximo espledor en esta temporada, hasta el punto de convertirse en los grandes protagonistas de nuestro armario. Es más, cuando empezamos a ver en nuestras tiendas complementos y accesorios de color y diseños de rafia y yute, solo significa una cosa: ¡Las buenas temperaturas ya están aquí!

8 bolsos capazo que encontrarás en la nueva colección de Mango Ver 8 fotos

Sobre todo nuestros veranos se definen por los vestidos, nuestra amplia colección de bikinis y por esos bolsos capazo que nos acompañan a la piscina, a la playa, a un paseo por la ciudad e, incluso, a la oficina.

Los bolsos capazo vuelven a llenar nuestra vida con todas nuestras pertenencias en esos días todoterreno de verano que necesitamos llevar todo a mano. Y eso es lo que Mango ha querido transmitir al lanzar ya una colección de bolsos que, por supuesto, no podemos dejar pasar. Tengas o no un capazo, renueva tu colección y adelántate a la temporada para hacerte con el complemento estrella del verano que puedes estrenar ya con tus looks primaverales.

De rafia, yute, con detalles en cuero, de colores, con doble asa, shopper, mini… En la nueva colección de Mango encontrarás una amplia selección de capazos que complicará tu decisión. ¡Son tan bonitos que los querrás todos! Encuentra el diseño que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida e invierte en el bolso por excelencia de la temporada. ¡Larga vida a los capazos!