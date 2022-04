Este es el chaleco bordado de Zara que María Pombo ha agotado en tiempo récord

Los chalecos con diseños bordados se convertirán en tu nueva obsesión cuando descubras el look de María Pombo.

Cecilia Franco

Los looks conformados a base de capas se ha convertido en la clave de éxito de las que más saben de moda. Con una serie de prendas, pueden crear cientos de ideas diferentes unas de otras. Y es que si ya estas tomando nota de todas las propuestas del 'street style', no puedes dejar pasar por alto la última propuesta de María Pombo y el chaleco de Zara mas original que encontrarás en nueva colección pero, por supuesto, agotado.

El chaleco es la prenda de la primavera. Desde la pasada temporada ha demostrado su versatilidad y su capacidad a la hora de combinar con ciertas prendas para el día a día. Y aunque podemos encontrar cientos de diseños en el mercado, parece que las que más saben de moda lo tienen claro.

María Pombo ha sido una de las encargadas de confirmar a través de Instagram el poder de esta prenda. Ha cambiado nuestro concepto con respecto a la temporada. Y es que nos ha dejado claro que caeremos rendidas a la comodidad de las prendas de crochet más comodas, pero también nos ha animado a apostar por los looks de fondo de armario como las prendas denim e incluir nuestro toque personal con prendas especiales como los chalecos.

Así que, si en algún momento has pensado en hacerte con un chaleco de papá o has soñado con crear looks de experta, solo tienes que colarte en nuestras tiendas 'low cost' para descubrir todos los diseños que van a marcar un antes y un después en tu armario. De hecho, es que si has llegado a pensar que los chalecos de punto eran insuperables, prepárate para descubrir este diseño que nos propone María Pombo, ideal para incluir en un look de camisa blanca y jeans de colores vibrantes.

Este diseño que parece una verdadera joya de estilo étnico es de Zara. Un diseño especial corto en tono rosa, con detalles bordados multicolor, que lograrán reconvertir cualquier look por sencillo que sea y aportarán ese espíritu primaveral que las prendas básicas necesitan. Este chaleco bordado se convertirá en tu nueva solución 'fashion' para esos días que sientes que a tu look le falta un toque extra de magia. ¿La mala noticia? Como era de esperar, este diseño se ha agotado en tiempo récord, pero nos quedaremos con la inspiración y la esperanza de encontrar algo similar.