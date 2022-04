María Pombo ha encontrado el conjunto de punto de Mango ideal para una noche con amigas

Disfruta de una velada con amigas y el conjunto de Mango más versátil y 'comfy' del momento.

Cecilia Franco

Con la llegada de las vacaciones, tu grupo de amigas se prepara para ese viaje que tanto tiempo lleváis planeando. Un viaje con cientos de planes y, por supuesto, desconexión, relax y diversión. Pues bien, a pocos días de poner rumbo a ese destino, tu principal preocupación ronda en torno a la maleta. ¿Qué me llevo? Pues si es un destino cálido como el que ha ido María Pombo necesitas mucha ropa de primavera, algún que otro bikini, por si acaso, y este conjunto de Mango para disfrutar cómoda de una velada con amigas y convertirte en la reina de la pista.

Los días antes de partir de viaje son una auténtica locura. No quieres que a tu maleta le falte de nada, como tampoco quieres llevarte prendas que sabes que no te pondrás porque no te sientes al cien por cien cómoda. Para todo hay una solución, y lo cierto es que María Pombo nos ha resuelto el tema del look para esa noche con amigas de cena y fiesta.

Porque esa noche quieres ir perfecta, sensual y comodísima, por ello necesitas descubrir una de sus últimas propuestas. La 'influencer' que hace poco nos conquistaba con un conjunto de lunares y se proclamaba amante de las propuestas 'comfy', te soluciona la vida con el look de noche que justo andabas buscando.

Ya todas sabíamos que el punto canalé era uno de los más cómodos, pero esta unión que ha creado Mango es realmente irresistible. Un conjunto compuesto por un cárdigan con tres botones y aberturas (22,99 €), y un pantalón a juego con abertura en el bajo (29,99 €). Este 'total look' en negro es perfecto para combinar con botas o 'taconazos', así como con toda tu colección de bolsos de colores, como ha hecho María Pombo.

Lo que está claro es que este 'total look' de punto te convertirá en la reina de la noche, porque acertarás de lleno gracias a la fusión de elegancia y comodidad. Así que ahora que el look de fiesta ya lo tienes solucionado, no queda más que completar la maleta y disfrutar de una velada inolvidable.