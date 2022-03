El chaleco más versátil y colorido lo ha encontrado María Pombo y se va a convertir en el diseño soñado de la temporada.

Cecilia Franco

En nuestro armario de primavera hay prendas que no pueden faltar, y muchas otras que van entrando y saliendo conforme van surgiendo nuevas tendencias. Estarás de acuerdo que no hay primavera sin una amplia selección de vestidos florales, pero no todo gira en torno a los vestidos y las flores. O eso es lo que determina la próxima temporada al dar un gran protagonismo al chaleco, en todas sus versiones, como el que nos descubre María Pombo de crochet.

Se ha convertido en un básico de fondo de armario. Y puede que no hayas sido partidaria (o sí) del chaleco a lo largo de los últimos años, pero esta primavera será diferente. De forma incansable, nuestras 'influencers' a través de sus redes, se han encargado de inculcarnos esta nueva tendencia a través de diferentes combinaciones y, por supuesto, diferentes diseños con una facilidad de adaptación a la variedad de estilos indiscutible.

María Pombo ha sido una de ellas. En su propia firma o en forma de colaboración, la 'influencer' se ha declarado fan de esta prenda llena de versatilidad. Un diseño que, básicamente, ofrece la posibilidad de crear looks a capas sin límites o alcanzar desde las combinaciones más coloridas y arriesgadas, a los looks más clásicos destacados por una prenda especial.

Lo cierto es que María Pombo ya le ha pillado el truco a esta prenda y se ha convertido en una auténtica maestra del chaleco. Y no solo porque ha conseguido llevar un chaleco de cuadros de diferentes maneras, sino porque encuentra verdaderos tesoros al alcance de todas, con unos diseños y colores realmente irresistibles.

5 chalecos de flores que marcarán tendencia Ver 5 fotos

-Sabemos de dónde es la chaqueta de María Pombo más deseada de Instagram.

-Necesitarás hacerte con el traje completo de María Pombo por esta sencilla razón.

Algo así como lo que nos ha sucedido al ver uno de sus últimos looks. María, a través de sus historias de Instagram, optó por un look de jeans rectos, la opción más recurrente de la 'influencer' para el día a día, y el chaleco de crochet más versátil de la primavera. Un diseño de crochet y rayas de colores que pertenece a la nueva colección de High Spirits de Springfield y se convertirá en una de tus opciones favoritas. Este chaleco es ideal para llevar tal cual o para combinar con diferentes camisas, sobrecamisas, blusas o chaquetas. Todo depende de la forma que tú desees llevarlo.