Necesitarás hacerte con el traje completo de María Pombo por esta sencilla razón

Si estás pensando en invertir en un traje versátil, este propone la blazer en tendencia que toda 'fashionista' debe tener en su armario esta temporada.

María Pombo se ha convertido en un auténtico referente del mundo de la moda. Definitivamente, todo lo que ella muestra a través de las redes, protagoniza gran parte de la temporada hasta convertirse en un tendencia que termina conquistando el 'street style' por completo. O al menos eso es más bien lo que ha conseguido con su última propuesta que pretende estar a la altura de cualquier circunstancia.

Siempre buscamos invertir en prendas de fondo de armario que no pasen de moda y que, en función de cómo se combinen, sean perfectas para ir a la oficina o para un evento importante. De hecho, podemos decir que los trajes, en todas sus versiones, se han colado en esta clasificación y es por eso que sentimos la necesidad de encontrar un traje que se adapte a nuestras necesidades y que, por supuesto, alcance las tendencias del momento.

Ya avanzamos hace unas semanas, bueno más bien avanzó María García de Jaime, el retorno de la blazer corta. Y desde ese preciso instante, caímos rendidas al diseño 'cropped' tan favorecedor y versátil. Aunque realmente ha sido María Pombo la encargada de confirmar esto, con un traje que incluye todas las características que buscábamos.

Este dos pieza es ideal como traje al completo, pero también perfecto para crear looks con jeans y la blazer, o el pantalón de traje y una camisa. Lo cierto es que este diseño que pertenece a la firma Name The Brand, firma fundada por María Pombo, es perfecto si estás buscando hacerte con un traje. De hecho, no podrás dejar de combinar su blazer 'cropped', el pantalón fluido te atrapará por su comodidad y, además, su color gris minimalista se adaptará a cualquier propuesta, ya sea para una creación con básicos de armario o con opciones mucho más arriesgadas.

Si estás pensando en hacerte con una blazer 'cropped' y, al mismo tiempo, invertir en un traje, en esta propuesta que nos lanza María Pombo encontrarás todo lo que andabas buscando. Con ambas piezas crea looks diversos excepcionales y te convertirás en la más 'fashionista' de la oficina, de tu hogar o de tu grupo de amigas.