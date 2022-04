María Pombo se atreve con el pantalón estampado damero y crea una combinación 'top'

Encuentra inspiración en el look de María Pombo y recrea tu versión primaveral con este diseño de H&M.

Nos animamos con cualquier tendencia. Por complicada que parezca a simple vista, siempre tratamos de encontrar la combinación que mejor se adapte a nuestro estilo para incluir ciertas tendencias que pueden parecer un tanto imposibles. Desde la temporada pasada, venimos observando un cambio radical en nuestro armario. Ahora los estampados son todo un imprescindible y el pantalón de estampado damero, como el que ha lucido hace unos días María Pombo, se ha convertido, inevitablemente, en uno de los diseños más solicitados en tiendas.

El estampado damero hizo su aparición en otoño del pasado año. Fue María García de Jaime la encargada de anunciar el retorno de este tipo de cuadros y la persona que nos dio una verdadera lección de estilo a la hora de combinar. Desde ese momento, han sido muchas las 'influencers' que han apostado por este estampado, unido a los diferentes cortes de pantalón.

De hecho, JustCoco más tarde nos descubría la versión de Zara más colorida y alegre que ayudó a que nos atreviéramos mucho más con este estampado. Pero, cuando pensábamos que este estampado caía en el olvido, hace su aparición María Pombo para recordarnos y presentarnos en su último post, además de algunos detalles de la colección de invitadas de Name the Brand, la combinación estrella de entretiempo. Por si todavía hay alguna que no ha incluido los estampados y colores en sus jeans, ha llegado el momento de hacerlo.

Más allá del estampado de margaritas en los jeans o los pantalones retro, lo que está claro es que los pantalones de estampado damero van a ser al menos una opción que protagonizará parte del entretiempo. Pero... ¿cómo crear una combinación exitosa? Pues muy sencillo, básicos de fondo de armario, pantalón de cuadros y ya tenemos listo el look.

María ha apostado por una camiseta básica blanca de manga corta, blazer 'oversize' de Mango, botas chelsea negras y los pantalones de cuadros. Como no hemos encontrado disponible en tienda el pantalón, te proponemos este diseño más primaveral de H&M, una versión similar en tono verde claro ideal si quieres recrear o empezar a experimentar con este estampado. Busca inspiración en Instagram, crea y recrea tus looks y atrévete con el estampado damero, o si prefieres iniciarte en el 'vichy', y arrasa con los mejores looks de 'street style'.