¿Preparada para el primer 'chapuzón'? Con este bikini de Calzedonia estrenarás la temporada de verano por todo lo alto.

Cecilia Franco

Cuando se acercan las buenas temperaturas, no podemos evitar pensar en todos aquellos veranos que nos hicieron felices, así como las increíbles ganas de verano que esto fomenta. Es inevitable que una mañana soleada provoque verdadera necesidad a la hora de descubrir novedades en moda baño. Algo así como lo que ha provocado María Pombo al descubrirnos el bikini de nueva temporada que mejor sienta.

Aunque parezca pronto para pensar en nuestra colección de bikinis, la verdad es que no lo es. Los meses, los días, las horas, pasan demasiado rápido como para creer que siempre es pronto. Y lo cierto es que con esa actitud, logramos ser precavidas y, por lo menos, tratamos de no quedarnos sin los diseños que, tal y como prevemos, van a ser los más buscados. ¿Cómo lo sabemos? Porque solo hace falta que María Pombo muestre un diseño a través de sus redes para saber que estamos ante un 'must have'.

Hace unos días conseguía que un conjunto de Zara que, por cierto, es pura vitamina, fuera uno de los diseños agotados de las últimas horas. Y es que, evidentemente, ella sabe muy bien que esta temporada las prendas de fondo de armario llenas de color van a triunfar y, con esta teoría, se ha animado con uno de los primeros bikinis del año.

Efectivamente, sabíamos que la colección moda baño iba a venir cargadita de colores, pero este bikini ha sobrepasado todas nuestras expectativas. No íbamos a esperar menos de María Pombo y, por supuesto, no podemos despistarnos ni un momento de las claves que quiere revelarnos a través de este diseño.

El bikini es de Calzedonia. Un diseño en amarillo de top triángulo y braguita brasileña con el detalle del volante que sienta de maravilla. Concretamente, este diseño ya está disponible en otros colores. Pero lo que está claro es que el concepto que ha querido transmitir con este diseño es que los colores vivos vienen pisando fuerte y los bikinis con este corte son realmente favorecedores.

¿Imaginas lucir tu bronceado con estos diseños? Deseamos con todas nuestras fuerzas poder estrenar pronto lo mejor en moda baño a la orilla del mar.