Verónica Díaz de JustCoco ha encontrado, en la sección novias de Parfois, la clave para dar con el look básico con detalles especiales.

Cecilia Franco

Sabemos todo lo que un sutil brillo puede aportar a cualquier look. Y no hablamos solo de bisutería o accesorios con brillos, sino de los detalles que podemos incorporar a una prenda. Sobre todo cuando hablamos de looks más arreglados o propuestas de invitada, los detalles 'strass' lo son todo y, si no, observa la última propuesta de JustCoco.

A través de Instagram podemos encontrar muchas ideas. Y es que, con el paso del tiempo, hemos aprendido que la clave para dar con un look excepcional está en añadir un toque especial al 'total look' ya pensado. Porque para conformar un look 'top', no es necesario fichar un vestido espectacular, sino en dar con un básico y retocar con un poco de imaginación. Ese 'menos es más' que JustCoco conoce muy bien.

La 'influencer 'desde sus comienzos ha sido fiel defensora de los looks básicos con detalles especiales. Y, de hecho, ha sido la encargada de darnos muchas ideas en torno a ese objetivo. Pero… ¿a qué se refiere exactamente? Pues tenemos dos opciones, o dar con prendas básicas que incluyan algún detalle que marque la diferencia o, ser nosotras mismas las encargadas añadir a un fondo de armario un toque especial.

Y no, no es complicado fichar esos detalles. Tan solo hay que añadir un extra de brillo para romper con la monotonía de cualquier 'total look'.

"¿Demasiado brilli-brilli? Eso nunca. Este es el look que os comentaba el lunes por stories. Es un vestido blanco, perfecto fondo de armario, que quise darle un toque distinto agregándole la malla de brillos de Parfois. ¿Qué os parece esta tendencia? Yo estoy FELIZ", comentaba la 'influencer'.

Los 10 imprescindibles de las rebajas de Parfois Ver 10 fotos

¿Tienes un evento o boda y no sabes qué ponerte? Pues JustCoco tiene la solución. Tan solo necesitas fichar un vestido blanco liso que se ajuste a tu estilo y tus necesidades, optar por la opción 'little black dress' para un evento más de tarde-noche o, si quieres arriesgar un poco más, hacerte con un vestido de color completamente liso. No importa la selección que hagas, harás magia al incluir este pequeño detalle.

-La camisa de Parfois de JustCoco que lucirás en todos tus planes de verano.

-El bikini de Parfois rebajado que ha conquistado a expertas en moda y ya ha estrenado JustCoco.

La 'influencer' ha apostado por un vestido blanco al que ha incluido una malla de pequeños brillos, que podrás encontrar en la colección wedding de Parfois. Un truco clave para reconvertir las opciones más básicas en excepcionales y aportar así un extra deslumbrante. ¿Te atreves con esta tendencia?