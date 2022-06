Parfois lanza una colección de novias que nos acaba de dejar sin palabras

La firma portuguesa acaba de crear su línea 'Wedding Collection' en la que vas a encontrar el 'look' perfecto para dar el 'sí, quiero' a un precio 'Made in Parfois.

UXÍA B. URGOITI

Sí, has leído bien y no, no estás soñando. Parfois ha lanzado su primera colección para novias, no son vestidos o un traje blanco ideal que una mujer con mucho estilo puede convertir en el 'outfit' perfecto para el día de su boda, no, estos son diseños pensados y creados para vestir a la protagonista del enlace. Una verdadera fantasía.

La colección es una verdadera preciosidad. Por ahora tienes seis modelos distintos, con estilos muy diferentes para que puedas elegir el que más va contigo. Vestidos minimalistas, trajes de chaqueta sencillos y elegantes y hasta un conjunto de pantalones y top hecho en plumas. Pero es que la marca portuguesa no se ha dejado detalle: velos, tiaras de novia, diademas... una verdadera locura.

En este caso vamos a hacer al revés. Si siempre nos gustan las novias que son capaces de elegir un diseño blanco de cualquier firma y convertirlo en el 'look' perfecto para el día de su boda, nosotras, que ya estamos casadas, lo vamos a hacer al contrario, vamos a elegir cualquiera de estos seis diseños y los vamos a convertir en nuestro mejor 'outfit' para una tarde o noche de este verano. Estamos seguras del triunfo.

Y luego un párrafo aparte merecen los precios. Ninguna novia sueña con poder llevar el vestido de sus sueños sin pagar una suma considerable, que en muchas ocasiones se lleva más de la mitad del presupuesto de toda la boda, pero en este caso, el traje más caro son 59,90 euros.

Pero nosotras nos hemos enamorado, amor a primera vista, de las dos propuestas en formato de vestido que propone a las novias Parfois. La primera es un diseño súper sencillo, de largo midi tirando a largo y de tirantes pero que tiene toda su magia en una malla que lleva por encima realizada en perlitas. ¡Una preciosidad! Se trata del traje de novia perfecto si se trata de un enlace en la playa o en el campo, algo sencillo.

Y nuestro segundo amor, está basado en el mismo concepto, pero con un diseño corto, de manga larga, es decir más pensando en una boda para el próximo otoño, y la malla que lleva por encima está realizada en strass asimétrico, es decir, solo cubre un lado del diseño.

Pero si eres una novia todavía más atrevida y estás buscando algo diferente, entonces tienes en esta colección de la firma portuguesa justo lo que necesitas.

Está realizado en plumas y la que se atreva, va a triunfar seguro.