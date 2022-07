Eva Longoria no para de llevar este bañador blanco y no nos extraña

La actriz y productora tiene muy claro cuál es la ropa de baño que tiene que ir siempre en su maleta verano tras verano.

Julia García

Una de las cosas que más nos gusta de Eva Longoria es que sabe sacarse el máximo partido sin necesidad de complicarse demasiado. Hay celebrities a las que les encanta experimentar con la moda que no pueden dejar de innovar y probar con diferentes estilos ya sea con su ropa o con su pelo. Eva Longoria, en cambio, hace todo lo contrario. Al igual que su gran amiga Victoria Beckham, es fiel a lo que le gusta y sabe que le sienta bien, y sobre esa base es sobre la que se maneja para ir variando.

Por ejemplo, si hablamos de looks de noche en su armario no faltan los vestidos lenceros negros reinterpretados en versión minimal, con escotazos, con encaje, con transparencias o con pedrería, pero siempre siguiendo una misma línea de la que no está dispuesta a moverse. En el terreno de la moda baño ocurre algo similar. Puede cambiar de tonalidades o de diseños, pero en todo caso serán matices porque tiene muy claro que lo suyo son los bañadores y bikinis minimalistas. En concreto, podríamos decir que mantiene un particular romance con los de color blanco.

En los últimos años han sido muchas las versiones que siguen esta estética las que ha lucido la actriz y productora –en nude, en amarillo o en negro se lo hemos visto recientemente–, pero dentro de estas creaciones lisas de líneas depuradas también tiene claro cuál es su verdadera favorita tanto para el mar como para la piscina. Lo es una pieza que tenemos fichada de su armario desde hace dos veranos y que Eva Longoria no duda en ponerse siempre que tiene ocasión.

Se trata de un bañador de impoluto blanco con escote halter que deja el lateral del pecho y la espalda descubierta siendo de talle alto para crear un efecto alargador. Cuenta como detalle original con una cremallera que arranca en el cuello y es una prenda de carácter deportivo de nombre The Davis que pertenece a la firma Myraswim.

Esta vez hemos visto a la que fuera protagonista de Mujeres desesperadas lucir este bañador que consigue alargar la figura visualmente acompañado de un sombrero, unos pendientes en forma de aro de tamaño maxi y unas gafas de sol.

Ha sido en Marbella, donde ha disfrutado de una jornada de playa con su hijo de 4 años, Santiago, días antes de que tenga lugar en la ciudad andaluza la Gala Global Gift, un evento de carácter benéfico que anualmente organiza junto a María Bravo y que en esta ocasión celebra su décimo aniversario.