Lentejuelas, transparencias y espalda escotada: Eva Longoria lo da todo con este vestido negro

La radiante aparición de la actriz en el Festival de cine de Taormina nos ha dejado uno de esos looks para el recuerdo.

Julia García

Eva Longoria ha llegado al Festival de cine de Taormina que este año celebra su 68ª edición para presentar su último proyecto profesional, Tell it Like a Woman, una antología compuesta por siete cortos dirigidos e interpretados únicamente por mujeres de todas partes del mundo como son Margherita Buy, Marcia Gay Harden, Cara Delevingne, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Anne Watanabe y la mencionada Longoria, entre muchas otras.

La presencia de la actriz y productora en el certamen italiano venía por tanto llena de expectación, la cual no ha decepcionado en absoluto cuando ha aparecido con su melena recogida en un moño alto, subida a unas altas sandalias de tacón y con un vestido negro de favorecedor cuello halter firmado por Alberta Ferretti que lo tenía todo para triunfar: escote a la espalda, transparencias y lentejuelas.

El diseño está compuesto por un corpiño de tul bordado con detalles recortados y una falda de satén larga completamente lisa, en la línea de lo que Eva Longoria llevó hace semanas en una gala celebrada en la costa azul en la que se atrevió a sacar el body de encaje del ámbito de la lencería para trasladarlo directamente como elemento principal a la alfombra roja.

La original parte superior en forma de rombo no solo era un acierto por su función estilizadora, también porque entronca con la tendencia de dejar la espalda al desnudo, la cual en el caso de la mexicana estaba cubierta únicamente por un par de tiras que aparecen or el cuello y los laterales.

El look del que ha presumido en Taormina es la enésima interpretación de la que fuera protagonista de Mujeres desesperadas del clásico vestido de fiesta negro, pero no nos cansamos en absoluto de ver sus elecciones en este sentido.

Al igual que en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en la que lució un diseño de su amiga Victoria Beckham de original escote doble o en el Festival de Cannes donde presumió no de uno sino de hasta tres versiones distintas de este básico de cualquier fondo de armario, esta vez la apuesta ha sido de nuevo por una creación de la casa italiana Alberta Ferretti que seguía una de las fórmulas que le funcionó muy bien hace poco más de un mes.