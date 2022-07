Amelia Bono y el vestido ibicenco perfecto para todo tipo de planes en plena ola de calor

¿Ya estás de vacaciones? ¿Aún sigues en la gran ciudad? Este verano, tengas el plan que tengas, estrena el vestido ibicenco con espíritu playero.

Cecilia Franco

Todas solemos lanzar un suspiro ante las nuevas colecciones de verano. Y es que los vestidos, en general, desbordan una magia incontrolable que hace que se conviertan en una opción irresistible para todas. Verano, playa… ¿qué te viene a la mente? Un vestido de lino blanco como el de Amelia Bono, ideal para estrenar en el paseo marítimo o, si aún te encuentras a la espera de vacaciones, estrenar en un día de compras por la gran ciudad.

No importa el punto en el que estés. Pero sabemos lo difíciles que se hacen los días e incluso semanas previas a las vacaciones. Parece que el tiempo funciona de otra forma mucho más lenta y el armario acelera con todo ese espíritu playero. Un proceso clave en el que aprovechar para fichar novedades puede ser la fórmula secreta para superar con paciencia los días más lentos.

Las rebajas de verano también ayudan muchísimo en este proceso. En ellas, puedes encontrar muchísimos 'chollazos' y aprovechar para hacerte con todas aquellas prendas, accesorios y complementos que tienes en mente desde hace un tiempo.

Pero aunque las rebajas no dejen de dar alegrías, también sabes que en nuevas colecciones puedes encontrar verdaderos tesoros. De una u otra forma, lo que has tenido claro desde el principio de temporada es que, tu colección de vestidos no iba a cambiar demasiado y que, por mucho que las nuevas tendencias cojan más fuerza que nunca, es cierto que los clásicos siempre prevalecen.

Los diseños retro y estampados asimétricos se han convertido en grandes protagonistas del momento, pero… ¿qué nos dices del romanticismo que desbordan los vestidos ibicencos de lino?

Los clásicos vestidos blancos con detalles bordados son coronados por siempre como el fondo de armario veraniego que no puede faltar. Es el típico diseño de lino fresquito que, por mucho que pasen los años, siempre seguirá siendo la alternativa más repetida. Y es que además de su versatilidad y frescura, es el diseño que más potencia el bronceado y eso nos encanta.

Vestidos playeros para llevar con bikinis y bañadores Ver 7 fotos

-Amelia Bono agota el vestido negro básico más estilizado de Zara.

-En las rebajas de Massimo Dutti encuentra el conjunto de Amelia Bono ideal para salir a cenar.

Los vestidos ibicencos son un todo ventajas. Y así lo ha confirmado el último diseño que ha lucido Amelia Bono. Un diseño de Scalpers de lino, corte fluido y escote halter ideal para estrenar en un día de 'shopping' con amigas o un paseo marítimo. Este diseño ya no está disponible en tienda online porque se ha agotado, pero te proponemos un diseño muy similar en rebajas con el que podrás alcanzar esa esencia playera fresquita que todas, sin excepción, buscamos en esta ola de calor.