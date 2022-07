Aprovecha las rebajas para estrenar el conjunto satinado que te solucionará la vida y cualquier plan.

Cecilia Franco

Los conjuntos se han convertido en la opción más repetida de la temporada entre las expertas. En ellos, han encontrado elegancia, comodidad y facilidad a la hora de crear looks más arreglados. Y es que si antes lo complicado era dar con la combinación más acertada, con 'total looks' como el que nos propone Amelia Bono, tendremos la vida solucionada.

En verano los planes se acrecentan y las opciones de nuestro armario se agotan rápidamente. Comidas, cenas con amigos, tardes de terraceo… son muchos los eventos que debemos cubrir con looks excepcionales, sin embargo, nuestras combinaciones cada vez se complican más.

Pues bien, todo lo que han querido expresar nuestras celebrities favoritas esta temporada es, básicamente, que ya no habrá más problemas a la hora de seleccionar un look sea el evento que sea. ¡Adiós al 'no tengo nada que ponerme'!

Instagram se ha convertido en un auténtico referente y la red social que nos ha dado una lección magistral. Y es que 'influencers' como Amelia Bono han aprovechado sus eventos para revelarnos looks realmente sencillos de crear y, a la vez, repletos de elegancia.

Puede que cuando hablamos de ambos términos, pienses en vestidos. Hasta el momento, estos diseños han sido la solución más factible. Pero ahora los dos piezas han ganado y han protagonizado 'lookazos' como la última propuesta de Amelia Bono.

Ella, además de agotar este vestido negro de Zara, nos ha demostrado que un dos piezas puede ser adaptado a la temporada de verano y no está ceñido a los trajes de chaqueta y pantalón. De hecho, nos ha descubierto el conjunto que sí o sí vas a querer estrenar en tu próxima cena con amigas porque, además, está disponible ahora en la sección de rebajas.

Los mejores looks de Amelia Bono en Instagram Ver 12 fotos

El look pertenece a la firma Massimo Dutti. Un diseño tipo pijamero de tejido satinado, corte fluido, en tono amarillo, compuesto por una camisa fluida y pantalón con abertura en el bajo, la super tendencia que ha arrasado a lo largo de la temporada.

-Amelia Bono se da el primer chapuzón de la temporada con un bikini de Zara que llevarás hasta con vaqueros.

-Amelia Bono rescata el mono que revolucionó las redes y desearás versionar.

Un diseño ideal para combinar con unos 'stilettos', sandalias o cuñas, así como complementos básicos de fondo de armario. Una propuesta elegante y fresquita que te encantará porque, además, en estos momentos podrás adquirir ambas piezas rebajadas. ¡Todo ventajas!