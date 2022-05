María Fernández-Rubíes encuentra el vestido geométrico definitivo de la temporada

Un diseño que irá directo a tu lista de deseos y que estarás deseando combinar con los accesorios más atrevidos.

Los estampados retro ya podemos decir alto y claro que forman parte de nuestro armario, de alguna u otra forma. Aunque realmente tuvieron su aparición la pasada temporada y lograron cambiar nuestro concepto de armario de invierno, es cierto que estos alegres estampados han venido para quedarse y para llenar nuestras propuestas de primavera de mucho mucho color. De hecho, es que María Fernández-Rubíes no deja de sorprendernos con sus propuestas y esta vez nos descubre el vestido que ya está en nuestra lista de deseos.

Estaba claro que María Fernández-Rubíes no iba a abandonar esta tendencia tan fácilmente. Se ha convertido en la reina del estampado retro en todas sus versiones y, con esto, ha demostrado ser una auténtica experta en el tema. No solo ha sabido adaptar la tendencia de los pantalones estampados para animar a todas aquellas que todavía no se han atrevido con ello, sino que además encuentra una selección de prendas originales y realmente especiales que, en definitiva, se convierten en objeto de deseo.

Hace un tiempo la 'influencer' nos avisaba del retorno del ya eterno 'animal print', pero desde hace ya muchos meses ha dejado claro que el estampado geométrico se convertirá en el auténtico ganador de un duelo entre estampados.

No hay más que fichar uno de sus últimos diseños para estar completamente de acuerdo con esto. Porque ahora que estamos inmersas en la selección de nuevos vestidos, hemos de reconocer que este diseño que nos descubre la 'influencer' se va a convertir en un imprescindible.

El vestido pertenece a la firma María de la Orden (190 €) y se trata de un diseño tan bonito que podemos estrenar en un evento concreto y seguir llevando a lo largo de toda la temporada. Este diseño destaca por su estampado geométrico, pero también por incluir tonos máxima tendencia, como el lila o el verde, y por su corte nido de abeja y acabado volante.

María, además, nos da un pequeño truco para elevar y dar un toque más arriesgado al vestido con un bolsito de lentejuelas en tono fucsia. Esta primavera, encuentra en los vestidos geométricos y en los pantalones estampados la inversión más colorida y atrevida de la temporada.