Estás a tiempo para estrenar el abrigo máxima tendencia que romperá todos tus esquemas y que amarás eternamente.

Cecilia Franco

No sabemos exactamente las razones por las que llevamos meses y meses anhelando la llegada de la primavera. Puede tener relación con las buenas temperaturas o no, pero no podemos evitar recordar todo lo que nuestro armario de primavera alberga y soñar continuamente con nuevas colecciones de vestidos primaverales. Sin embargo, hace su aparición María Pombo con un abrigo de nueva colección que es fantasía y, de pronto, pedimos con todas nuestras fuerzas que el invierno sea eterno.

Nuestras tiendas favoritas siempre hacen todo lo posible para que el frío invierno sea lo más llevadero posible, con nuevas colecciones, clásicos de armario y nuevas tendencias que, en muchos casos, han logrado cambiar nuestro concepto de esta estación del año. De hecho, es que nunca imaginamos que los estampados retro y sus colores se colaran en nuestro armario hasta que, finalmente, lo hicieron. No por arte de magia, por supuesto, más bien por la inspiración y la sensación que ha creado Instagram con este estilo 'hippie chic'.

Y es que es verdad que nuestras tiendas ponen su granito de arena para transmitir las tendencias de pasarela de alguna forma al 'street style', pero realmente es Instagram quien finalmente marca las pautas. Puede que hayamos visto en los últimos meses un baño de fucsia en los estantes y percheros de nuestras tiendas, pero no fue una realidad hasta que lo vimos en 'lookazos' creados por Rocío Osorno o María Pombo con un jersey básico de Zara que agotó existencias.

Tanto es así que esta última ha conseguido que nos olvidemos de la primavera y deseemos un poco más de invierno, con el abrigo máxima tendencia que nos descubre en su último post. Un diseño, como no podía ser de otra manera, en tono fucsia que vestirá cualquier look de 'street style' sin excepción.

Abrigos perfectos para iluminar el invierno Ver 9 fotos

El abrigo de plumas acolchado pertenece a la firma fundada por María Pombo, Name The Brand (99,95 €), y es la mejor opción para finalizar la temporada con la tendencia más alegre, divertida y rompedora. ¿No te has atrevido hasta el momento? ¡Aún estás a tiempo para estrenar el color estrella del invierno!