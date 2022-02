Si no eres muy partidaria del estilo retro, Rocío Osorno tiene claro que con esta combinación caerás rendida a sus colores más alegres.

Cecilia Franco

Las flores ya no son solo cosa de la primavera. Esa es la lección que el estilo retro ha querido mostrarnos a lo largo de los últimos meses. Y es que, efectivamente, este estilo tan colorido que nos recuerda mucho a esos años 70-80, se ha colado de lleno en todas nuestras tiendas 'low cost' y, por supuesto, en nuestra vida. Sin embargo, ahora que poco a poco nos vamos acercando a la primavera, el florecer de estos estampados se están viendo potenciados por los looks de las que más saben de moda y Rocío Osorno ya ha dado con el look 'flower power' que puedes conseguir completo en Mango.

Es cierto que Rocío Osorno no es la primera vez que se anima con este estilo. Pero también es verdad que ahora que se adelanta a la primavera, lo hace en todos los sentidos y en todo tipo de looks. Realmente, esta tendencia retro la detectamos hace unos meses, pero parece que, pese a ser máxima tendencia, son muchas las que aún no están cien por cien convencidas con este estilo, o al menos no han dado con su combinación. Pero esta vez, ¡sí!

No es de extrañar que el estampado 'retro' se haya convertido en uno de los más solicitados este invierno, pero tampoco lo es pensar que esta primavera-verano va a arrasar y va a ser todo lo que vas a necesitar. Ya han coincidido varias 'influencers' en que el conjunto estrella está en Parfois, pero queremos dar un pequeño apunte y es que en Mango también se han unido a ese estilo 'hippie' y así lo demuestra su nueva colección.

Tal y como adelanta Rocío Osorno, todo lo que necesitamos de la nueva colección de Mango es esta camiseta de estampado floral (25,99 €). ¿Por qué? Porque los pétalos de sus flores están teñidos por el 'Very Peri' y porque de esta manera podemos confirmar que este 'lookazo' incluye absolutamente todas las tendencias del momento. Además, Rocío ha combinado esta camiseta con una serie de complementos en el color de moda y con un pantalón 'wide leg' en un tono verde (39,99 €) que potencia aún más sus líneas primaverales y te atrapará en este estilo lleno de alegría.

