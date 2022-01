Tamara Falcó regresa a las transparencias con este mono 'made in Spain'

No es la primera vez que la colaboradora de 'El Hormiguero' elige Amateur Spain

El negro es uno de los colores predilectos de Tamara Falcó y lo viene demostrando en los últimos meses, ya que ha optado por este en varias ocasiones para participar en la mesa redonda que tiene lugar cada jueves en El Hormiguero. Al contrario que su compañera, Nuria Roca, a quien también llevamos tiempo siguiendo la pista en cuestiones de estilo, Tamara suele elegir prendas más clásicas.

No obstante, eso no significa que los looks con los que se presenta en el plató sean totalmente sobrios, sino que sabe añadirles su toque personal para elevarlos a la categoría de memorables. Entre algunos de ellos podemos recordar una blazer con hombreras tipo smoking firmada por Victoria (de Vicky Martín Berrocal) u otra chaqueta de corte más largo de Mango tipo militar, con botones dorados; que combinó con joyería de Tous para crear contraste.

Esta vez ha elegido romper la armonía del color negro añadiendo diferentes tejidos y creando un conjunto con el que nos ha devuelto a las noches de fiesta. Se trata de un conjunto perteneciente a una española llamada Amateur Spain y que ya ha vestido a otras compañeras de Tamara. Entre ellas, a Nuria Roca, con un original conjunto de chaqueta y pantalón marcado por la raya diplomática.

Tamara, que también ha elegido la firma en otras ocasiones para lucir blazers que ha combinado con pantalones de tiro alto, ha optado esta vez por un original mono en crepé negro. En lugar de una única pieza, este mono ofrece la posibilidad de utilizar las dos partes de las que está formado por separado. Por un lado, un chaleco negro en forma de pico con dos botones dorados en el centro y botones de terciopelo en el pantalón.

Y, por otro, el pantalón de cintura alta con cierre de cremallera, que estiliza más la figura, y cuenta con pliegues en la zona delantera y en los bolsillos. Tal y como se indica en la página web de la marca, el mono Skin se fabrica en sus talleres de Madrid previo pedido y es posible adquirirlo en diferentes tallas. Su precio en conjunto es de 350 euros.

Al tratarse de un mono de tirantes gruesos, también ofrece un amplio abanico de combinaciones para la parte superior del estilismo, ya que se pueden utilizar blusas o tops bajo el mono. En este caso, la marquesa de Griñón ha optado por un elegantísimo top en tejido de tul transparente capaz de entallar su figura. Presenta manga marca y cuello recto tipo caja. También disponible en varias tallas, ahora cuenta con una pequeña rebaja y se puede comprar por 71 euros.