Tamara Falcó lleva el vestido más festivo de las rebajas de Zara 2022

Siempre que se presenta la oportunidad de "la vuelta al cole", tanto en el mes de septiembre como en el de enero, es importante optar por una propuesta interesante para demostrar que ha valido la pena regresar al trabajo. Quizá eso es lo que haya pensado Tamara Falcó, a quien llevábamos un tiempo echando de menos en El Hormiguero, donde colabora habitualmente una vez a la semana.

Son los jueves cuando la marquesa de Griñón ocupa la silla situada a la derecha del conductor del programa, Pablo Motos, para participar en un debate en el que tienen cabida temas de diversa actualidad: desde la sanidad hasta la política, pasando por los temas más polémicos de la semana relacionadas con el mundo de la cultura o la economía.

Todo tiene lugar en el programa de las hormigas, incluida la moda. Y es que no hay jueves en los que Tamara no nos sorprenda con las prendas que elige para participar en la mesa. De hecho, ese ha sido uno de los temas sobre los que ha hablado a su vuelta, tras varios programas en los que se notó su ausencia y que, por supuesto, no fue suplida por ningún otro invitado (a excepción de una ocasión en la que la sustituyó María Dabán).

En esta ocasión, ha contado cómo han sido sus Navidades en Miami, donde ha pasado los días junto a su pareja, Íñigo Onieva, y su madre, Isabel Preysler. En estas vacaciones no han faltado sus tradicionales sesiones de shopping, a las que se ha unido uno de sus sobrinos. Lo cierto es que este hábito es uno de los que ahora estamos practicando más de una, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena época de rebajas.

A pesar de que casi todas las firmas ofrecen descuentos increíbles, como pueden ser Uterqüe o Bimba y Lola, hay una firma que apunta directamente al estilismo elegido por Tamara Falcó. Estamos hablando de Zara, creadora de una de las piezas más festivas y originales que hayamos visto en la pequeña pantalla. Se trata de un vestido largo de corte midi donde los puntos de colores son los protagonistas. ¿Lo mejor? ¡Está rebajadísimo!

Esta prenda, que presenta cuello redondo y manga larga, así como un cinturón de tipo lazada en el mismo tejido y tonalidad, tiene un precio actual de 17,99 euros (su precio original era de 39,95 euros). Esto indica que tiene un descuento del 50% y, aquellas que hayan tomado la decisión de hacerse con él, pueden hacerlo en las dos tallas disponibles actualmente en la tienda 'online': XS y S.

Aunque esas son las tallas que figuran en la web de la firma, puede que tengas la oportunidad de encontrarlo en alguna de sus tiendas, así que ¡solo debes correr a buscarlo! En el caso de que lo consigas, puedes llevarlo como Tamara y combinarlo con unas sandalias a juego en color negro con tiras finas que la colaboradora ya ha llevado en otras ocasiones. ¡Una buena forma de reciclarlas!