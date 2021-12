Tamara Falcó dice sí a los estampados de flores también en otoño

Mantiene su predilección por el negro pero, esta vez, con detalles orientales

Noelia Murillo

Que el invierno sea el momento perfecto para elegir los colores más oscuros no es ninguna novedad. Estos crean una sensación de confortabilidad y son mucho más fáciles de combinar que cualquier prenda de tonalidades más llamativas, que casan mejor en otras épocas del año. No obstante, a pesar de que eso son normas no escritas (basta con ver este look de Nuria Roca para demostrar que la falda pareo no es exclusiva del verano) existe una combinación de colores que siempre funciona, independientemente del clima o el momento del año.

Estamos hablando del color rojo y negro, dos nombres cuya fusión siempre ha sido sinónimo de elegancia, deseo, fuerza y, por supuesto, sensualidad. Ese contraste del color negro con una tonalidad tan potente como la del rojo siempre funciona en cualquier evento y no son pocas las que apuestan por ello porque saben que la combinación es tan clásica como sorprendente.

-Tamara Falcó lleva el blazer más elegante e inspirador de la temporada

-Tamara Falcó muestra (otra vez) su predilección por el negro

En el caso de Tamara Falcó, que durante sus últimas apariciones en El Hormiguero ha demostrado que el color negro es más elegante que sobrio, podríamos decir que era justo lo que necesitábamos ver en unas fechas donde abundan los pantalones y los jerséis. Y es que la colaboradora siempre está al tanto de las últimas tendencias y estas, como apuntábamos antes, no tienen por qué estar sugeridas por el tiempo.

Así, este jueves, hemos podido asistir a un despliegue primaveral fuera de fecha como el que la marquesa de Griñón ha ofrecido con una prenda de Castaño de Indias. Se trata de un vestido floral de corte oriental, con flores rojas sobre fondo negro, y varios detalles que siempre formulan una nueva perspectiva de las prendas de vestir.

Estamos hablando de un vestido con cuerpo en nido de abeja elástico en la parte delantera. Si bien es cierto que este tipo de tejido tramado es habitual de los vestidos de verano, por las tonalidades de esta pieza podríamos decir que ¡es apta para todo el año! La falda no lleva vuelo, detalle habitual de las prendas de invierno, y tiene dos aberturas laterales.

Las mangas están cosidas con frunces en los hombros y en los puños se vuelve a presentar el nido de abeja de la parte delantera. Además, lleva cremallera invisible en la espalda y se puede comprar en distintos colores por 69,99 euros. Desde la página web de la tienda apuntan a que se trata del Vestido SOHO y presenta diferentes tipos de estampados, como el geométrico y étnico.

A pesar de que la firma propone utilizar unas botas mosqueteras para completar el look, Tamara Falcó ha optado por unas sandalias de tiras finas en color negro abiertas, con pedicura en color granate (¡esto sí que es invernal!). Para rematar este sencillo estilismo, maquillaje muy natural y, aunque nos ha extrañado no verla con colgantes de Tous, ha elegido unos coquetos brazaletes dorados. ¡Ideal!