Tamara Falcó nos ha enseñado ya tres de las tendencias en bikinis y bañadores para el 2022

La chef y empresaria ha dado la bienvenida al nuevo año bajo el sol caribeño junto a Íñigo Onieva, rodeada de amigos y con piezas clave en la moda baño del próximo verano.

Julia García

Después de su reencuentro en Miami por Nochebuena con la familia Preysler al completo –no faltaron ni Enrique Iglesias con Anna Kournikova y sus hijos, tampoco Chabeli Iglesias y Christian Altaba con sus respectivos pequeños, ni Julio José Iglesias, ni Ana Boyer y Fernando Verdasco con los pequeños Miguel y Mateo–, Tamara Falcó ha viajado hasta la República Dominicana para disfrutar del fin de año junto a Íñigo Onieva y rodeada de amigos entre los que se encuentra uno de sus grandes apoyos, Luisa Bergel, la misma que logró convencer a la pareja de que emularan a Jon Snow y Daenerys Targarien en Juego de Tronos en su última fiesta de cumpleaños.

"Qué manera más divertida de empezar el año… rodeada de bff’s (de los de verdad)", escribía la diseñadora y chef en su perfil de Instagram en las últimas horas, donde ha compartido algunos de los mejores momentos de esta envidiable escapada.

Además de algún video en el que aparece bailando sobre la cubierta de un barco, Tamara ha publicado tres fotografías en las que se ve lo bien que se lo están pasando en ese idílico paraje pero también hemos aprovechado para fichar las que seguro serán algunas de las tendencias clave en moda baño para la siguiente temporada.

1. Bikini de escote bandeu

En color blanco, sin tiras y con unos volantes que aparecen no solo en la zona del pecho sino también en las mangas, el primero de los bikinis que le hemos visto a la hija de Isabel Preysler es uno de esos modelos que nos anima a vivir en un eterno verano. Genial para llevarlo con un pareo a tono como ha hecho ella y para potenciar el bronceado, no se aleja demasiado de lo que ya llevamos hace unos meses nosotras mismas en la playa por lo que se confirma que podremos seguir recurriendo a este tipo de piezas no solo para un chapuzón, también para acompañar faldas o pantalones como si de un top se tratara.

2. Bañador liso y lila

Otro de los modelos que Tamara Falcó ha incluido en su maleta de vacaciones ha sido uno de corte clásico con escote redondo y tirantes anchos, el cual ha escogido completamente liso y en un suave malva de lo más favorecedor. A ella se lo hemos visto con una minifalda estampada pero nosotras ya nos lo estamos planteando como body para llevar incluso con nuestros vaqueros favoritos.

3. Bañador estampado

Por último, la que fuera ganadora de Masterchef Celebrity ha lucido para tomar el sol uno de los diseños que no esperábamos que tiene los dibujos tipo paisley como protagonistas. En este caso es una sola pieza también pero con finas tiras y un escote de pico que realza la zona del pecho. Un estampado poco habitual en el el terreno del baño que Tamara ha demostrado que funciona.

Ahora que tenemos claras tres de las grandes tendencias para los próximos meses en este sentido habrá que ir descontando días para que desaparezca el frío y podamos empezar a lucirlas, ¿no?