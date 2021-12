Tamara Falcó lleva el blazer más elegante e inspirador de la temporada

Firmado por Mango, cuenta con botonadura en color dorado

¿Se puede crear un 'look' sorprendente con prendas básicas? Viendo la última combinación que ha presentado Tamara Falcó en el último programa de 'El Hormiguero' de la semana no podemos decir otra cosa que un sí rotundo. La colaboradora sabe muy bien cómo sacarse partido y lo cierto es que no le cuesta nada teniendo en cuenta su impecable gusto por las prendas rectas.

Porque, aunque es amante de las blusas estampadas y de las prendas con geometrías (basta con echar un vistazo a esta propuesta de Apparentia que lució en la presentación de su libro 'Las recetas de casa de mi madre'), últimamente está mostrando cierta predilección por el color negro.

A pesar de que siempre se ha dicho de este que es un comodín para todos los estilismos invernales, no siempre elegimos bien como combinarlo. La manera perfecta de hacerlo suele ser con el blanco, creando contrastes que dan mucho juego a pesar de ser el conjunto más clásico que conocemos.

En el caso de Tamara, tal y como nos viene recordando en sus últimas incursiones en 'El Hormiguero', aún hay mucho por escribir en lo que se refiere a la combinación negro + negro. Porque un 'total look' en este color es fácil, a fin de cuentas, sigue siendo sinónimo de elegancia y discreción. Pero, ¿cómo es posible sorprender con una propuesta monocromática? La marquesa de Griñón tiene la respuesta a esta pregunta.

A falta de variedad de colores, Tamara ha elegido una combinación de texturas y brillos, empezando por una blazer con hombreras. Lejos de una americana convencional, esta ya presenta un detalle que añade mayor sobriedad al estilismo: botonadura dorada. La prenda la firma Mango y está confeccionada por un tejido ligero, con un diseño cruzado muy favorecedor.

Si bien no llega a marcar las curvas, insinúa las formas femeninas. Su precio es de 59,99 euros y, por el momento, solo está disponible en talla XXS y XXL. No obstante, se puede poner un aviso para que la tienda notifique vía e-mail de que ya se puede comprar en el resto de tallas.

Aunque esta chaqueta ofrece una gran versatilidad a la hora de combinarla, ya que se puede llevar con 'jeans' como la propuesta de Mango, Tamara ha optado por unos vaqueros 'wide leg' en color negro con bajo deshilachado de S.O.S Jeans (firma en l que, por cierto, ya ha confiado en ocasiones anteriores para sus visitas a 'El Hormiguero').

Las sandalias de Mascaró a juego con el resto del 'look' que dejaban ver su pedicura también en negro y su habitual joyería de Tous, que resalta con dorado sobre fondo oscuro, han sido los complementos ideales para rematar esta propuesta en la que sí, una vez más, ha demostrado que el negro siempre será la mejor opción.