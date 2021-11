La colaboradora del 'El Hormiguero' ha apostado por un 'look' completo con una increíble chaqueta con hombreras firmado por Victoria, de Vicky Martín Berrocal

La Navidad está a la vuelta de la esquina y eso el cuerpo lo sabe. Debido a las temperaturas, cada vez más bajas, y la llegada de estas fechas especiales, cada vez más próxima, son muchas las 'celebs' que están dejando caer cuáles son algunas de sus propuestas de cara a dos noches muy especiales en las que brillar es tradición. Por ese motivo, cada vez son más habituales tejidos como el terciopelo o complementos como las lentejuelas, que parecen haber llegado para quedarse.

Tamara Falcó es una de nuestras colaboradoras favoritas de 'El Hormiguero', ya que cada jueves pone en evidencia su exquisito sentido del gusto a la hora de vestir. En muchas ocasiones, es una de las dos 'celebs' que forman parte de un duelo de 'looks', ya que Nuria Roca suele acertar también con sus propuestas estilísticas. Si bien es cierto que este jueves ambas apostaron por el color negro (en el caso de la presentadora de 'La Roca', optó por un diseño de Cortefiel, marca de la que es embajadora junto a su marido, Juan del Val), la ex concursante de 'MasterChef' eligió un estilismo muy acorde a las fechas que están por llegar.

A pesar de que siente predilección por 'looks' más coloridos, donde no faltan los estampados y detalles vistosos como las mangas abullonadas, en esta ocasión se dejó ver con una propuesta marcada completamente por el color negro. Se trata de un conjunto de chaqueta y pantalón firmados por Victoria, el sello 'made in Spain' que dirige Vicky Martín Berrocal y en el que ya han confiado personalidades como Isabel Díaz Ayuso.

La chaqueta, confeccionada a mano, es de sastre en crepé con cuello smoking que incluye hombreras muy marcadas y juega con los brillos y mates del propio tejido. Muy favorecedora, cuenta con un bolsillo en la parte izquierda del pecho y ofrece una nueva visión de los trajes de chaqueta negros. Con este, Tamara ha demostrado que se puede ser tradicional en Nochevieja, pero sin dejar de aportar detalles y volumen a su estilo.

Su precio es de 195 euros y lo hay en varias tallas, desde la 36 hasta la 44. Para conjuntar esta prenda, la marquesa de Griñón eligió un pantalón de tiro alto con cinturilla, realizado en crepé negro con corte recto y largo a la altura del tobillo también muy favorecedor. Su precio habitual es de 85 euros, pero ahora cuenta con una rebaja y se puede comprar por la mitad, 42,50 euros.

A pesar de que este tipo de pantalones suelen exigir un zapato abierto, para ver el corte del bajo, la colaboradora escogió un zapato negro cerrado firmado por la firma portuguesa Luis Onofre. Para completar este 'look', unas cadenas doradas de Tous y un peinado de lo más sencillo y que parece solo favorecerle a ella: una coleta baja sencilla, con la raya en el medio y maquillaje muy natural.