¿Harta de no saber con qué ponértela? Atenta a este look de la diseñadora porque va a ser tu solución para el otoño.

Julia García

Puede que la camisa vaquera sea una de esas prendas que nunca pasa de moda porque está considerada un básico pero, por algún extraño motivo, no siempre logramos exprimirla tanto como nos gustaría. Como parte de un look total denim funciona, de eso no hay ninguna duda pero, ¿qué ocurre con el resto de piezas de nuestro armario? Combina con todas las que tenemos sí, pero siempre encontramos una alternativa que nos parece mejor y terminamos por dejarla arrinconada para otra ocasión que, por cierto, nunca llega.

Y ha sido ahí, viéndola entre blusas estampadas, blancas o con cuellos bobo entre las que se esconde como nos hemos dado cuenta que es un buen momento de recuperar la versión clásica tejana para la causa. Sobre todo después de ver que Tamara Falcó lo ha hecho con un estilismo otoñal fácilmente replicable.

Su elección ha sido tan sencilla como efectiva. Una camisa vaquera de corte clásico con una falda. Aunque, para que haya funcionado así, ha estudiado bien todos los elementos y por eso la ha acompañado de un cinturón camel de estilo boho y ha querido que la falda sea de largo midi para lucirla con unas botas altas.

En concreto la falda por la que se ha decantado la colaboradora de 'El Hormiguero' es un diseño cruzado con volantes suaves y un sutil estampado floral en tonos maquillaje fácilmente combinable con la paleta cromática propia de esta estación del año en la que nos encontramos.

Un modelo de la firma española eseOese que lleva por nombre Ashley cuyo precio es de 59,90 euros y que ha sido confeccionado con materiales sostenibles y siguiendo un proceso que cuida del medioambiente.

Su idea de llevar la camisa vaquera con algo que no sean unos jeans o unos pantalones blancos funciona y nos hace recordar por qué nos gusta tanto esta pieza clásica incluso a pesar de las adaptaciones que se han hecho en los últimos tiempos. Está claro que nada como inspirarnos en la estética boho chic que tantas alegrías nos dio en el pasado para obtener grandes ideas como las que siempre la hija de Isabel Preysler se saca de la manga.