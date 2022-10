La actriz ha completado su look con un bolso de la misma marca, unas zapatillas básicas y unas gafas ideales.

Tamara Conde

El otoño no son solo chaquetas de entretiempo y prendas de punto, sino que también es la temporada perfecta para sacar del armario esos vestidos atemporales, con estampados y diseños perfectos para aportar un toque diferente a nuestros looks cotidianos. Combinándolos con unas botas de caña alta o 'cowboy' (que son el éxito absoluto de este otoño) o bien con zapatillas, como ha hecho Ana Milán en su último look, conseguimos un estilismo diferente y que nos salvará de cualquier apuro cuando no sepamos qué ponernos. La actriz no ha tardado en estrenar su nueva adquisición de H&M, un vestido de corte 'midi', con estampado en blanco y negro y mangas globo. Una prenda que no hemos tardado en añadir a nuestra 'wishlist' y que es pura inspiración.

Ya hemos comprobado en más de una ocasión que el estilo de Ana Milán es atrevido y colorido, y muchos de sus looks recogen las tendencias más arrasadoras del momento. Es por eso, que nos gusta inspirarnos en ella para recrear algunos estilismos, y este 'vestidazo' de H&M ha sido uno de ellos. Por el corte que tiene, así como sus mangas, es una prenda elegante y discreta, que según cómo la combinemos podemos utilizarla para ocasiones completamente diferentes.

Incluso con unas sandalias de tacón y un recogido como coleta o moño, tendríamos un look de invitada perfecto. Ana Milán ha optado por todo lo contrario, eligiendo unas zapatillas blancas y un bolso también estampado, una combinación cómoda y perfecta para un paseo de fin de semana. Y nosotras ya nos lo estamos imaginando con unas botas de caña alta o 'cowboy'.

Gracias al corte y al estampado, el vestido tiene todas las papeletas de convertirse en un fondo de armario y que, probablemente, no tardará en agotarse.

- Este es el vestido de H&M con el que crearás cientos de outfits, palabra de María Fernández-Rubíes

- H&M tiene un plan para hacer la moda más sostenible, y empieza en las aulas madrileñas

Además del vestido, Ana Milán ha apostado de nuevo por H&M para elegir el bolso. Se trata de un bolso pequeño, con asas y estampado floral y una correa con líneas blancas (y que también está disponible con estampado de cuadros). Para completar el estilismo, la actriz ha elegido unas gafas de lo más llamativas y originales que pertenecen a la colección de Teresa Helbig para Multiópticas.