Jersey o sudadera. Todo lo que necesitan tus looks de otoño es un diseño de punto de estilo marinero.

Cecilia Franco

Las rayas marineras se han convertido en todo un icono. Generación tras generación hemos crecido con este fresco estampado que tanto nos recuerda al fondo de armario de verano. Desde el 'street style' a la pasarela hemos encontrado cientos de ideas con este clásico estampado que se cuela en todas las estaciones del año, sin excepción. Y es que, según Amelia Bono, no habrá otoño ni viaje otoñal sin una sudadera o jersey de rayas marineras.

Todas en algún momento de nuestra vida hemos tenido una pequeña parte de nuestro armario reservado para ese lado marinero. Este estilo tan 'chic' y sofisticado se ha convertido en una parte de nosotras y en una manera única y especial de expresar nuestro estilo. Más allá de tendencias y nuevas ideas, las rayas marineras han permanecido a nuestro lado sin modificaciones y con esa fuerte frescura que caracteriza.

Nuestras tiendas siempre nos han hecho saber que este estampado de fondo de armario puede ser comparado con las prendas de punto en tonos neutros o con los jeans. Sin embargo, las prendas de rayas marineras han desbordado un romanticismo especial y, gracias a esto y a los increíbles looks de las expertas parisinas, han encontrado adaptación en todas las temporadas, sin temor. Estas ya no solo pertenecen a los looks playeros, ahora son los jerséis protagonistas de la temporada y los encargados de aportar ese toque de frescura a nuestro armario de otoño.

De hecho, Amelia Bono que se ha convertido en fan de los diseños étnicos, sabe muy bien que, junto con estos, las rayas marineras devolverán a nuestro armario de otoño el espíritu veraniego, adaptado a la situación y a la bajada de temperaturas.

Ha aprovechado su viaje a Londres para animarse con un look a capas, sudadera de rayas y jeans. Un look perfecto para viajar y para iniciar nuestro armario de otoño con un clásico infalible.

Las prendas con rayas marineras que son tendencia Ver 5 fotos

-Las fans del estampado de leopardo van a amar este vestido de Amelia Bono.

-Amelia Bono sabe que toda noche de verano necesita un 'LBD'.

¿Todavía sin rayas marineras de otoño? En tiendas como Zara, Mango, Massimo Dutti… encuentra una amplia variedad de diseños con este estampado. Nosotras te proponemos, por ejemplo, apostar por un jean o por el pantalón de traje que nos propuso Amelia Bono, zapatillas blancas e incluir una sudadera o jersey de rayas marineras. De esta forma, crearás un look de otoño marinero muy del 'street style'.