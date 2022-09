Armario metalizado: la tendencia que te hará brillar con luz propia este otoño

Los días son cada vez más cortos y el tiempo más fresco, pero eso no es motivo para dejar de brillar. Esta temporada, la tendencia metalizada llega pisando fuerte, y si tú también quieres unirte a ella, aquí te dejamos un montón de opciones e inspiración.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Aunque ya lleva un tiempo en el radar de las que más saben de moda, la tendencia metalizada es cada vez más popular en las colecciones y los escaparates de nuestras tiendas favoritas. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con la tendencia metalizada, también conocida como lamé? El lamé es una tela de efecto metálico o brillante de distintas fibras y colores que solo muestra su efecto metálico o brillante por una cara. Este acabado, que nació para prendas de fiesta pero que ya se aplica a todo tipo de estilos y piezas, es una de las tendencias que llega pisando fuerte este otoño/invierno 2022-2023, así que si quieres mantener tu armario siempre al día de modas, más te vale que te hagas con alguna de estas prendas que te proponemos.

La tendencia metalizada o lamé, una larga historia

Por mucho que asociemos el acabado metalizado a una estética futurista, esta tendencia no es nada nuevo, pues se remonta a los días en que la música disco reinaba en las pasarelas y en los armarios. En la época dorada de la música disco, era imprescindible tener trajes totalmente de lamé, de colores llamativos y bastante ceñidos. Hoy en día, el look 'discotequero' completo puede parecer un poco pasado de moda, pero seguimos utilizando los elementos básicos: prendas de acabado brillante y llamativo para estar a la altura de la tendencia actual. Esta tendencia requiere audacia para ser llevada como un total look, pero también es apta para las más discretas, ya que siempre puedes optar por incorporarla en pequeños toques en accesorios como un bolso, zapatos o incluso joyas, y combinarlo con prendas básicas.

¿Cómo combinar la tendencia metalizada?

Aunque nosotras somos de la opinión de que en la moda no hay reglas, si lo que quieres es un look equilibrado, hay algunos tips que puedes seguir para conseguirlo. Así, si llevamos la tendencia metalizada en los complementos (zapatos y bolsos), puedes combinarlo con unos vaqueros lisos, acompañados de un jersey gris, blanco, negro o camel, según el color de los complementos en cuestión. Por el contrario, si son las prendas las metalizadas, podemos suavizar el look con accesorios discretos. La idea es romper con el 'miedo' que da a veces crear looks con este tipo de prendas y hacerlas totalmente llevables.